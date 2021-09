L'autunno è in arrivo e con lui anche i nuovi abiti in maglia. Ecco una selezione di modelli che non vorrete assolutamente perdervi.

Le giornate sono sempre più corte, le previsioni meteo non sono incoraggianti, le temperature cominciano ad abbassarsi, ma c’è una buona notizia: possiamo finalmente ripescare dall’armadio i nostri amati abiti in maglia.

Traditi per tutta l’estate con vestiti leggeri in lino e cotone, i knit dress sono pronti a tornare sulla cresta dell’onda e a diventare i protagonisti indiscussi dei nostri look.

Che vogliate approfittare delle ultime giornate di sole per indossarli con i vostri sandali preferiti o non vediate l’ora di abbinarli a un paio di stivaletti nuovo di zecca, è questo il momento giusto per mettere gli occhi su qualche nuovo modello da sfoggiare in questo periodo di transizione.

Contrariamente a ciò che si pensa, non bisogna necessariamente aspettare l’arrivo della stagione fredda per tirare fuori dal guardaroba gli abiti in maglia!

Nelle collezioni per l’autunno-inverno 2021-2022 tra versioni in lana grossa, a maniche lunghe o con il collo alto, c’è infatti spazio anche per proposte in viscosa, lurex o con le spalline sottili, che si possono indossare sin da subito, con i primi outfit autunnali.

Quali sono gli abiti in maglia più belli che hanno già catturato la nostra attenzione? Ecco una selezione di modelli a cui non sarà facile dire di no!

SANDRO PARIS Mini dress all’uncinetto a righe multicolor

MAX&CO. Knit dress a righe in tricot di lamé

STAUD Knit dress bicolor con lavorazione a coste e chiusura con bottoni

MAJE Abito in maglia blu a collo alto

GANNI Abito midi in maglia con gonna svasata

AMOTEA Abito in maglia con maniche a campana

BOTTEGA VENETA Abito in maglia bianco gesso con le spalline sottili

DODO BAR OR Knit dress in maglia jacquard d’ispirazione retrò

GUCCI Mini dress in lana jacquard a maniche corte

PROENZA SCHOULER Abito in maglia plissettato con cintura in vita

ZARA Mini dress in maglia a righe bianche e nere

LEMAIRE Knit dress color nude a vita bassa

SELF-PORTRAIT Knit dress in viscosa e lurex con colletto in pizzo

MISSONI Abito multicolor in maglia stretch con collo alto

SFIZIO Abito in maglia con dettaglio plissé asimmetrico

& OTHER STORIES Abito midi in maglia con spacco laterale

