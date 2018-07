Colloquio di lavoro? Notte brava con le amiche? Ogni occasione richiede l'abito adatto...

Uno degli sport preferiti di noi fashion victim è quello di avvallare scuse e giustificazioni per comprare, comprare e ancora comprare.

Ho un matrimonio, ho una festa, ho un meeting, vado in vacanza...

Ogni occasione è buona per fare acquisti e noi lo sappiamo bene.

Per questo abbiamo selezionato 7 abiti estivi (a prezzi ragionevoli!) perfetti per 7 occasioni (vere o finte che siano).

Pronte a trovare il vostro prossimo alibi? Let's start!

Giornata in barca:

& Other Stories (Credits: & Other Stories)

In occasione di una giornata in barca con gli amici, giocate a travestirvi da marinarette.

Questo abito a righe bianche e blu di & Other Stories (€ 69) è perfetto per camuffarvi da lupi di mare, tanto che qualcuno potrebbe chiedervi di buttare l'ancora. #sailor





Colloquio di lavoro:

Zara (Credits: Zara)

Poichè le temperature estive cittadine rendono giacca e pantaloni assolutamente off limit, vi proponiamo una valida alternativa per affrontare un colloquio di lavoro.

Questo abito blazer di Zara (€ 59,95) sarà il perfetto biglietto da visita che vi renderà eleganti, formali e professional! #workworkwork





Giornata di shopping:

Socialite (Credits: Nordstorm)

Per affrontare nel modo giusto una giornata di shopping di successo bisogna prediligere la comodità.

Ricordate che siete in missione e non potete rischiare défaillance.

Ecco quindi uno shirt dress di Socialite (€ 28,94) da sfilare e infilare per provare interi negozi, camminare per chilometri e imperticarvi in acrobazie da acquisto compulsivo. #shoppingaddict





Primo appuntamento:

Liu Jo (Credits: Liu Jo)

Deve essere raffinato ma informale, sexy ma elegante e pensato senza darlo a vedere.



Ah che difficile trovare l'abito giusto per il primo appuntamento!

Vi proponiamo questo vestito midi in seta rosa di Liu Jo (€ 104,50), un equilibrio perfetto che combina femminilità a semplicità. #amoreaprimavista









Notte in discoteca:

Guess (Credits: Guess)

Quale occasione migliore che una notte di balli scatenati per indossare un mini abitino in paillettes?

Questa proposta di Guess (€ 69,50) è più scintillante che mai! #sequins





Aperitivo con le amiche:

Ganni (Credits: Net-a-Porter)

Per fare un aperitivo, specie se in città e durante i giorni lavorativi, passare da casa a cambiarsi è praticamente impossibile.

Scegliete un vestitino frizzante come questo di Ganni (€ 190), che potrete indossare anche a lavoro senza destare troppi commenti.

E se qualche collega dovesse chiedervi "ma dove vai vestita così?" rispondetegli "vado a fare un aperitivo con le amiche, vuoi venire?" #happyhour





Festa in spiaggia:

Sezane (Credits: Sezane)

In occasione (o nella speranza) di un invito ad un beach party, non c'è nulla di meglio di un abito bianco in pizzo ricamato come questo di Sezane (€155). #summervibes