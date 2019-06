Basta un abito a fiori per sentirsi romantica e chic in un istante: ecco le varianti estive più belle

Femminili, freschi, romantici. Gli abiti a fiori estivi sono tutto ciò che vi serve nel guardaroba per avere look sempre impeccabili e chic. Non ci credete?

Provate a indossarli di giorno con sandali flat o con un paio di sneakers. Ma anche con tacchi alti e zeppe in corda per la sera o per un'occasione speciale. Sarete favolose!

Siete state invitate a un matrimonio o a una cerimonia elegante? Anche in questo caso un vestito dalla delicata fantasia floreale risolverà qualsiasi incertezza su cosa indossare.

Lunghi, corti o midi, i modelli sono tanti e uno più bello dell'altro, e scegliere non sarà una passeggiata: molto meglio,a questo punto, collezionarli tutti!

Ecco le versioni dell'estate 2019 che ci hanno convinto al primo sguardo, a voi no?

PRIMARK

Credits: primark.com





IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com





REALISATION PAR

Credits: realisationpar.com





ZARA

Credits: zara.com





VERONICA BEARD X NET A PORTER

Credits: net-a-porter.com





TOPSHOP

Credits: topshop.com





SHIRTAPORTER

Credits: shirtaporter.com





OLTRE

Credits: oltre.com





OTTOD'AME

Credits: ottodame.it





MORFOSIS

Credits: morfosis.it





MANGO

Credits: shop.mango.com





FIORELLA RUBINO

Credits: fiorellarubino.com





19.70 BY SEVENTY

Credits: seventy.it





ALCOTT

Credits: alcott.eu





AMERICAN VINTAGE

Credits: it.americanvintage-store.com





In apertura: immagini del lookbook di Sézane