Una selezione di capi e accessori must-have per un back to office senza stress (e in grande stile)!





Umore grigio, sonno, stanchezza, irritabilità: sono giorni difficili per chi si appresta a rientrare a lavoro dopo settimane "off-duty", ma non preoccupatevi, niente che una bella sessione di shopping non possa risolvere!

Archiviate ufficialmente le vacanze natalizie, è tempo di tornare alla solita routine e non c’è niente di meglio di un perfetto office look per cominciare il nuovo anno lavorativo con il piede giusto.

Se la sola idea di chiudervi in ufficio per tutto il giorno vi fa star male, vi basterà darvi un po’ da fare con gli acquisti per tornare a sorridere e combattere al meglio la sindrome da rientro.

Su cosa investire in questa stagione? Cappotti avvolgenti, blazer, tubini, bluse e pantaloni a gamba larga sono i grandi protagonisti del guardaroba più formale, ma meritano un posto in wishlist anche dolcevita, camicie, maxi cardigan, mocassini, borse capienti...tutti i pezzi chiave per un back to office in grande stile.

Se anche voi non vedete l’ora di darvi alla pazza gioia con lo shopping e rinnovare il vostro guardaroba per l’ufficio, ecco una selezione di capi e accessori che potrebbe fare giusto al caso vostro!









MAX MARA Cappotto in lana e cachemire con cintura in vita

Credits: mytheresa.com





COS Maxi cardigan in lana con chiusura a portafoglio

Credits: cosstores.com









GIANVITO ROSSI Décolleté grigie in suede con tacco midi

Credits: mytheresa.com





VALENTINO Blusa in seta con fiocco sul collo

Credits: matchesfashion.com





GANNI Blazer doppiopetto a fantasia a quadri

Credits: matchesfashion.com





J. CREW Tubino nero sopra al ginocchio

Credits: zalando.it





FENDI Bauletto in pelle da portare a spalla o a tracolla

Credits: mytheresa.com





FALCONERI Dolcevita grigio in cachemire

Credits: it.falconeri.com





KING LOUIE Gonna a matita stampata

Credits: zalando.it





NICHOLAS KIRKWOOD Loafers in pelle a punta

Credits: matchesfashion.com





VICTORIA VICTORIA BECKHAM Blusa a righe in cotone

Credits: mytheresa.com





SEE BY CHLOE’ Pantaloni a gamba dritta e vita alta

Credits: matchesfashion.com