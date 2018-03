Tubini, mantelle, gonne plissé, maglieria. E ancora, denim, pantaloni a vita alta, camicie e giacche di pelle. Facciamo il punto sui trend più forti della prossima stagione fredda.

Colorato, sofisticato, romantico ed estroso quanto basta. È il guardaroba dell’autunno-inverno 2018, un concentrato di stile e femminilità che ci accompagnerà durante la prossima stagione fredda, ma che ci fornisce già ispirazioni e spunti per affrontare questo gelido marzo.

In attesa di tirar fuori dall’armadio vestitini leggeri e bluse impalpabili ecco i trend e i must have dell’abbigliamento visti sulle ultime passerelle, da inserire in wishlist.







Abiti e vestiti





Dal tubino ai long dress, gli abiti tratti dalle nuove collezioni sono un inno al lusso senza tempo tipico dei capi evergreen. Ne sono un esempio la petite robe di Emporio Armani - dalla linea ultra classica, con profonda scollatura e dettagli in vinile - e lo chemisier in denim effetto patchwork di Christian Dior, stretto in vita da una maxi cintura in pelle. Le proposte di stagione includono anche romantici abiti a fiori come quello di Tory Burch e sensuali sottovesti in pizzo, come quella firmata Givenchy.





Abbigliamento autunno-inverno 2018: Abiti Tory Burch Credits: Getty Images

Christian Dior Credits: Getty Images

Emporio Armani Credits: Getty Images



Givenchy Credits: Getty Images

Lanvin Credits: Getty Images

Cappotti





Vestibilità oversize e linee pulite: questi i presupposti imprescindibili per i capispalla di tendenza. Che si tratti di cappotti a vestaglia “alla parigina” o di versatili mantelle, la parola d’ordine è comfort. Anche il trench viene rivisitato in chiave rilassata, con volumi più ampi e morbidi, così come la pelliccia. Il colore gioca un ruolo di primo piano e spazia da nuance intense ai neutri cammello, grigio e nero. Ispiratevi alle collezioni di Miu Miu, Derek Lam, Givenchy, N.21 e Saint Laurent.





Abbigliamento autunno-inverno 2018: Cappotti Saint Laurent Paris Credits: Getty Images

Derek Lam Credits: Getty Images

Givenchy Credits: Getty Images



Miu Miu Credits: Getty Images

N.21 Credits: Mondadori Photo

Giacche





Le proposte a tema giacche sono tante e strizzano l’occhio al passato. Basti pensare al chiodo e al suo fascino incontrastato, che da quasi un secolo lo rende un capo cult immancabile in ogni collezione. Il prossimo autunno inverno non fa eccezione e, da Roberto Cavalli a Christian Dior, sono molti gli stilisti che ne propongono una personale interpretazione. Accanto ad esso non mancano denim jacket, piumini bon ton e parka, come testimoniano Dries Van Noten, Chanel ed Elie Saab.





Abbigliamento autunno-inverno 2018: Giacche Christian Dior Credits: Getty Images

Roberto Cavalli Credits: Mondadori Photo

Chanel Credits: Getty Images



Dries van Noten Credits: Getty Images

Elie Saab Credits: Getty Images

Camicie





Impalpabili, di pizzo sottilissimo (come quella di Laura Biagiotti) oppure di vernice (N.21), basic-chic (Alexander Wang) o a balze (Louis Vuitton). Le camicie sono un must have in grado di “risolvere” qualsiasi look. Abbinate al blazer risultano perfette per l’ufficio, ma basta sdrammatizzare l’ensemble con un accessorio gioiello per ottenere una mise eclettica adatta a un aperitivo o a una serata fuori. Dolce & Gabbana docet.

Abbigliamento autunno-inverno 2018: Camicie Alexander Wang Credits: Mondadori Photo

Dolce & Gabbana Credits: Getty Images

Laura Biagiotti Credits: Mondadori Photo



Louis Vuitton Credits: Getty Images

N.21 Credits: Mondadori Photo

Pantaloni





Pantaloni palazzo, a zampa d’elefante, da gaucho, di pelle: optate pure per il modello che preferite, ma sceglietelo a vita alta. È questo il comune denominatore che regala un twist retrò all’inverno, riportando alla mente dive del passato come Marlene Dietrich e Katherine Hepburn, che ne hanno fatto una “divisa” dall’irresistibile fascino androgino. Le nostre proposte preferite? Quelle di Chloé, Emporio Armani, Marco De Vincenzo e Trussardi.





Abbigliamento autunno-inverno 2018: Pantaloni Lanvin Credits: Mondadori Photo

Chloé Credits: Getty Images

Trussardi Credits: Mondadori Photo



Emporio Armani Credits: Mondadori Photo

Marco De Vincenzo Credits: Mondadori Photo

Gonne





Pencil skirt e minigonne a motivi grafici: sono loro le protagoniste indiscusse del guardaroba invernale. Da portare con giacche avvitate - come suggeriscono Emporio Armani e Lanvin - oppure da abbinare a micro pull in cashmere per un effetto casual chic. Spazio anche alle gonne plissé, meglio se declinate in toni pastello (Balenciaga) e a quelle extralong, da matchare con camicie dal piglio rigoroso e sneakers (Carolina Herrera).





Abbigliamento autunno-inverno 2018: Gonne Balenciaga Credits: Mondadori Photo

Lanvin Credits: Mondadori Photo

Miu Miu Credits: Mondadori Photo



Emporio Armani Credits: Mondadori Photo

Carolina Herrera Credits: Getty Images

Maglieria





Anti-freddo per eccellenza, la maglieria per l’inverno si fa cozy, ovvero morbidissima e super confortevole. Le influencer d’oltreoceano ne vanno pazze e basta dare uno sguardo a instagram per farsi un’idea del gradimento dei capi in maglia di lana. Alcuni dei pezzi più cool provengono proprio dalle ultime sfilate, come l’abito monospalla color rosa confetto con bolerino e scaldamuscoli abbinati di Vivienne Westwood o il maxi cardigan di Ports 1961 con maniche over. Ladylike l’interpretazione di Kenzo, etno-deluxe quella Ermanno Scervino, mentre Oscar de la Renta rivoluziona volumi e proporzioni con tank top in lana grossa effetto handmade.





Abbigliamento autunno-inverno 2018: Maglieria Ports 1961 Credits: Mondadori Photo

Vivienne Westwood Credits: Mondadori Photo

Ermanno Scervino Credits: Getty Images



Kenzo Credits: Getty Images

Oscar de la Renta Credits: Getty Images

Jeans





170 anni e non sentirli: i jeans continuano a essere un capo immancabile e irrinunciabile, grazie alla versatilità che da sempre li contraddistingue. E se prima erano minatori, operai e cowboy a indossarli, oggi le Millennials li sfoggiano in maniera decisamente più creativa, sbizzarrendosi con i tantissimi modelli di stagione. Zadig & Voltaire, Balmain ed Etro li vogliono ampi e comodi, mentre DSquared2 punta sull’effetto used, contrapponendosi a Tory Burch e ai suoi 5 tasche perfettamente blu. A voi la scelta.





Abbigliamento autunno-inverno 2018: Jeans Etro Credits: Mondadori Photo

Zadig & Voltaire Credits: Mondadori Photo

Balmain Credits: Getty Images



DSquared2 Credits: Mondadori Photo

Tory Burch Credits: Getty Images

