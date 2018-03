Mai più senza: la camicia bianca si conferma capo must-have della primavera. Ecco come abbinarla al meglio in questa stagione.

È uno di quei capi passepartout che non conosce stagioni, si può indossare in inverno, sotto a cardigan e pullover, ma si abbina ancora più facilmente durante la bella stagione, con gonne a fiori, pantaloni stampati e altri capi tipicamente primaverili: la camicia bianca si conferma il capo più democratico dell’armadio femminile, uno di quei pezzi cult di cui è impossibile stancarsi.

Dai modelli in cotone, super versatili e adatti a tutte le occasioni, a quelli in seta, perfetti anche con i look più formali: la camicia bianca, in tutte le sue varianti, si presta davvero a mille interpretazioni e non può non trovare spazio nel vostro guardaroba anche in questa stagione.

Ma come indossarla questa primavera?

Con un semplice paio di jeans, con una gonna midi a fiori, sotto a un blazer sartoriale, con pantaloni dalle stampe multicolor o perché no, in maniera ancora più fashion, sotto a un dolcevita a tinta unita, come vogliono le tendenze del momento e come amano fare le reginette dello street style: sentitevi libere di osare e di giocare con gli abbinamenti!

Se siete in cerca di ispirazione, ecco 7 idee look da provare questa primavera!





Camicia bianca e jeans skinny





Camicia bianca in seta & OTHER STORIES + Jeans skinny alla caviglia COS

Credits: stories.com / cosstores.com







Camicia bianca e gonna longuette stampata





Camicia bianca in cotone JIL SANDER + Gonna midi a pieghe con stampa a fiori PRADA

Credits: netaporter.com





Camicia bianca e giacca blazer rosa





Camicia bianca in cotone a maniche lunghe FILIPPA K + Blazer rosa con bottoni in corno ALTUZARRA

Credits: zalando.it / mytheresa.com





Camicia bianca e pantaloni a palazzo





Camicia bianca con collo alla coreana THE KOOPLES + Pantaloni palazzo a stampa multicolor RED VALENTINO

Credits: zalando.it / farfetch.com











Camicia bianca e pantaloni culotte





Camicia bianca con bottoni colorati PS BY PAUL SMITH + Pantaloni a gamba larga ZARA

Credits: zalando.it / zara.com





Camicia bianca e gonna di jeans





Camicia bianca a maniche lunghe KENZO + Gonna in denim con i bottoni M.I.H JEANS

Credits: netaporter.com / mytheresa.com







Camicia bianca e dolcevita





Camicia bianca dal taglio maschile MARC O’POLO + Dolcevita nero in jersey di cotone VELVET

Credits: zalando.it / mytheresa.com