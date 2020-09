Chi ha detto che le fantasie floreali siano una prerogativa solo della bella stagione? Scoprite la nostra selezione di capi e accessori a fiori perfetti per l’autunno.

Le giornate che si accorciano, la colonnina di mercurio che inizia a scendere, il cielo che si fa sempre più grigio. Non ci sono dubbi: l’autunno è alle porte e questo significa che è arrivato il momento di chiudere definitivamente il capitolo “estate” (sigh!) e tornare alla routine quotidiana.

E quale modo migliore di voltare pagina e abbracciare la nuova stagione se non quello di concederci un po’ di sano shopping per iniziare a “popolare” il nostro guardaroba con i pezzi must che ci accompagneranno nel corso dei prossimi mesi? Ad esempio una jumpsuit in denim, oppure un paio di stivali da sfoggiare alla prima avvisaglia di pioggia.

Ma tra i nuovi acquisti per l’autunno, assicuratevi di includere anche qualche capo o accessorio a fiori. Il trend floreale sarà infatti uno dei temi chiave di tutto il periodo 2020-21.

Dagli abiti disseminati di boccioli e ruches ai blazer a stampa bouquet, passando per gonne plissé, felpe e pants in piena “fioritura”, la cold season si accenderà di colore, rivelando il suo lato più romantico e glamour.

La flower mania non risparmierà nemmeno gli accessori: ritroveremo petali e fiori su cerchietti per capelli, it bag (vedi alla voce Gucci), decolleté, anfibi (sì, avete letto bene) e persino sulle ormai imprescindibili mascherine.

Insomma, se fino ad ora avete sempre pensato che le fantasie floreali fossero una prerogativa dei look primaverili, le tante proposte che a breve affolleranno le vetrine - virtuali e non - vi faranno sicuramente cambiare idea.

Abbiamo selezionato per voi i 20 capi e accessori in stampa floreale più belli tra quelli delle collezioni Fall Winter 2020-21. Scopriteli tutti e preparatevi ad aggiungere qualche desiderio alla vostra wishlist!

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Camicia a fiori con maniche a sbuffo.

GANNI Pantaloni ampi a vita alta in tessuto jacquard con cintura coordinata.

SHRIMPS Cerchietto in velluto imbottito ricamato con perline colorate.

& OTHER STORIES Wrap dress stampato con micro rouches e maniche ampie.

MANGO Mascherine a fiori riutilizzabili omologate.

ISABEL MARANT ÉTOILE Gonna a vita alta con rouches e stampa a fiori.

FENDI Foulard in twill di seta con stampa grafica floreale.

NASCO UNICO Blazer sartoriale personalizzabile e 100% sostenibile, realizzato con scampoli di tessuto salvati dalle produzioni e bottoni antichi.

SIMONE ROCHA Calzini a fiori con orlo a coste.

ESSENTIEL ANTWERP Abito corto con cintura in tessuto.

GUCCI Borsa a spalla Ophidia con stampa Flora e finiture in pelle bianca.

H&M Gonna plissé a fiori in chiffon.

JIMMY CHOO Decolleté in pelle e seta stampata con tacco a stiletto.

MSGM Felpa oversize con logo e inserti ricamati in tessuto floreale.

ZARA Cardigan con fiori ricamati a contrasto.

DR. MARTENS Stivaletto stringato con stampa floreale.

VERSACE Brassière con stampa Tie-Dye Roses impreziosita da spalline in pizzo chantilly.

MIU MIU Borsa a sacchetto con stampa a fiori e logo in metallo dorato.

PLEASE Blusa in tessuto leggero con stampa floreale.

DESIGUAL Fa parte della capsule disegnata per il brand dall'artista Maria Maria Escotè la maglia con rose ricamate in stile "tattoo".

