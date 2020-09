Non è mai troppo presto per pensare al paio di stivali che indosserete tra qualche mese.

Per alcuni sarà troppo presto ma per altri la ricerca dello stivale in vista dell'autunno 2020 è già cominciata.

Lo sanno bene i ragazzi dell'e-commerce Stylight.it, che hanno raccolto i primi dati emersi dall'analisi di comportamento dei loro 12 utenti mensili e scoperto che molti di loro stanno già cercando il paio di stivali giusti per i prossimi mesi.

E così hanno scoperto che alcuni trend super forti fino a un anno fa, ora potrebbero risentire di una brusca frenata, a favore, invece, di nuovi modelli, già diventati veri e propri "feticci".

A chi dovremo dire "bye-bye" e di chi ci innamoreremo questo inverno?

Ecco a voi i 4 trend stivali 2020 da non perdere... La sfida è servita!

Stivali 2020: combat boots vs. lace up boots

Rappresenta l'evoluzione dello stivale stringato che nel 2019 ha dominato le ricerche utenti e affollato gli store online e offline. Parliamo dei combat boots o stivali militari, che registrano un bel +238% nelle ricerche. Che si tratti del modello con para over firmato Prada o quelli di Balenciaga, poco importa, gli utenti lo preferiscono nettamente rispetto a quelli "lace up" (-63% di click rispetto a un anno fa).

Stivali 2020: boots da cavallerizza vs. "texani"



Flat (o quasi) e molto classici: gli stivali da cavallerizza sono uno dei capisaldi del guardaroba invernale di chi fa della sobrietà (e dello stile country chic) il proprio mantra. La loro rivincita rispetto ai "cugini" texani, tanto amati anche questa primavera, è netta: + 738% rispetto al 2019. Vi abbiamo avvisate!

Stivali 2020: boots alti vs. tronchetti

Qui la sfida si misura in svariati cm di pelle di differenza: parliamo degli stivali cuissardes, quelli alti che salgono ben oltre il ginocchio fino a metà coscia, che conquistano il podio - e i cuori degli utenti - con un + 1021% (sì, avete letto bene) rispetto al 2019. Ma patite degli ankle boots state serene: i vostri amati tronchetti perdono di pochissimo, solo - 4%, questo vuole dire che nei nostri armadi ci sarà tranquillamente spazio per entrambi!

Stivali 2020: boots scamosciati vs. stivali effetto "croc"

Il 2019 ha decretato il successo degli stivali in pelle stampa coccodrillo, un vero feticcio per molte fashion addicted dall'animo vintage (come dimenticare il modello di Max Mara?). Quest'anno, purtroppo la categoria perde circa il 38% di click, in favore dei suede boots, gli stivali in pelle scamosciata dall'allure morbido e chic (+ 46%). Certo, la sfida è ancora aperta e tutta da giocare...

Immagini di street style: Getty Images.

Tutte le infografiche sono courtesy by Stylight.it