Che cosa indossare al rientro dalle vacanze? Il denim è sempre la risposta giusta!

Non conosce stagione ed è il nostro alleato N°1 per ottenere sempre mise favolose: parliamo del denim, una delle grandi certezze del guardaroba femminile forever and ever!

Sì, anche al rientro dalle vacanze quando, tra bagagli da disfare e dubbi amletici da rientro, non sappiamo mai esattamente che cosa indossare. Per i capi più pesanti è ancora presto, mentre quelli più leggerini ci fanno ancora un po' troppo "estate". Ed ecco allora spuntare in nostro soccorso il tessuto evergreen più comodo e versatile che ci sia.

Non solo dunque i nostri inseparabili 5 tasche, ma proprio un intero guardaroba in total denim perfetto per dare quel tocco young e stiloso a tutti gli outfit, sia di giorno che di sera.

Dal giubbino con strass luccicanti sul colletto al midi dress super chic, dalla blusa con maniche a sbuffo alla camicia munita di ruches, passando per minigonne e shorts per mettere in mostra le gambe ancora abbronzate. E perchè no, magari anche una bella borsa o un paio di sandali rigorosamente di jeans.

Pronte a rifarvi gli occhi (e il look!) con la nostra selezione?

LEVI'S Jeans High Loose Fit

Credits: levi.com

DIOR Abito midi con gonna plissé

Credits: dior.com

H&M Camicia con maniche a palloncino

Credits: hm.com

MIU MIU Giacca in denim con strass sul colletto

Credits: net-a-porter.com

VANESSA BRUNO Jumpsuit in denim con cintura in vita

Credits: net-a-porter.com

ZARA Mules in denim

Credits: zara.com

VERSACE COUTURE Jeans alla caviglia

Credits: versace.com

DOLCE & GABBANA Minidress con impunture a vista

Credits: mytheresa.com

DELVAUX Borsa a mano Denim Collection

Credits: delvaux.com

SAINT LAURENT Camicia in denim con ruches

Credits: mytheresa.com

CHLOÉ Shorts in denim con bottoni dorati

Credits: net-a-porter.com

MANGO Culotte in denim

Credits: shop.mango.com

GUCCI A-line skirt con tasche ricamate

Credits: net-a-porter.com

J BRAND Jeans flare a vita alta

Credits: luisaviaroma.com