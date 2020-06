Gli essenziali da avere a disposizione per un guardaroba estivo di tutto rispetto? Ecco 10 capi e accessori must pescati tra le tendenze spring summer 2020

L'estate è ormai qui e con lei la voglia di archiviare per un po' i pezzi più pesanti, scuri e "seriosi" e sfoggiare solo capi freschi, colorati e super leggeri.

Ma quali sono i key pieces su cui investire per avere look disinvolti H24 senza che lo stile ne risenta? Abbiamo selezionato 10 trend di stagione che si prestano perfettamente a tale scopo.

Dal tailleur in lino decisamente più light in questo periodo, agli shorts in denim che fanno subito pensare alle vacanze. Dalle espadrillas e il cappello in rafia da indossare sia al mare che in città, al midi dress bianco a balze che vi risolverà non pochi dilemmi fashion.

Il tailleur di lino

Che sia la vostra "tenuta da ufficio" o un "vezzo fashion" da indossare per una serata elegante, il tailleur dall'allure maschile è uno dei pezzi irrinunciabili del guardaroba. D'estate ovviamente si fa più leggero e soft per essere indossato senza problemi anche nelle giornate più calde. Sceglietelo dunque in cotone o in lino e declinato su colori pastello più tenui o, se preferite, anche su una palette vivace e frizzante (banditi il nero, il grigio e il blu scuro per intenderci!).

Tailleur in lino cipria MANGO

Credits: shop.mango.com

L'abito bianco a balze

Estate fa rima con...bianco. E cosa c'è di meglio di un white dress per inaugurare al meglio la bella stagione? Chic ma easy al tempo stesso, magari munito di balze come vuole il trend del momento (che tra l'altro regalano anche un senso di movimento e di leggerezza all'insieme), è la soluzione ideale da sfoggiare dal mattino alla sera. Basta cambiare gli accessori (di giorno un paio di ciabattine basse e una tracolla compatta, di sera un bel tacco e una pochette) e il gioco è fatto!

Midi dress a balze & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Il cappello di paglia

L'accessorio da avere per un tocco ladylike è lui: il cappello in paglia a tesa larga. Ma se pensate di poterlo portare solo al mare, vi sbagliate. Da tempo infatti è stato ampiamente sdoganato anche in città. Provare per credere.

Cappello in paglia a tesa larga BORSALINO

Credits: borsalino.com

Il crop top

I crop top quest'anno sono ovunque! Vi basta sbirciare sugli scaffali dei negozi o sugli e-commerce per rendervene conto. Una moda che molte reputano forse un po' teen ma che con le giuste accortezze può essere sfoggiata non solo dalle ragazzine. Un esempio? Indossateli con un paio di pantaloni a palazzo dal taglio sartoriale o con una pencil skirt elegante, entrambi rigorosamente a vita alta/altissima. Il risultato vi sorprenderà.

Crop top verde menta con fiorellini PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

La gonna plissé

No, non ci siamo dimenticati di lei, tranquille! La gonna a pieghe, specialmente nella variante midi, è sempre nei nostri cuori a prescindere dalla stagione. Proprio perché è tanto versatile, è uno di quei passe-partout da avere a disposizione tutto l'anno. Per la stagione estiva preferitela in un tessuto leggero e dai colori vivaci, come questo corallo che tra l'altro sta benissimo anche con un filo di abbronzatura.

Gonna plissé STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Le espadrillas in corda

Le scarpe per l'estate? Le espadrillas, che domande! Le iconiche calzature in corda, in particolar modo quelle con un po' di zeppa in grado di slanciare divinamente la figura, sono una vera istituzione dei mesi estivi. E la bella notizia è che stanno bene praticamente con tutto!

Zeppe in corda CASTAÑER

Credits: mytheresa.com

Gli shorts in denim

Pronte a mettere in mostra le gambe? Tornano gli shorts in denim e siamo certe che li sfrutterete come sempre in tante occasioni diverse. Con la classica t-shirt bianca e le sneakers sono la tenuta comoda per il giorno mentre con un paio di sandali e una camicetta elegante sono perfetti anche nelle calde sere d'estate.

Shorts in denim ZARA

Credits: zara.com

La jumpsuit di cotone

Le jumpsuit d'estate sono la soluzione ideale in termini di praticità e comfort, soprattutto quando non abbiamo troppa voglia di stare a pensare a combo e abbinamenti particolari. La variante che preferiamo in assoluto per affrontare i mesi estivi con comodità e un pizzico di stile è quella in cotone a tinte neutre che si abbina con tutto e non ci complica troppo la vita.

Jumpsuit in cotone H&M

Credits: hm.com

La tracolla di perline

L'avevamo già adocchiata l'estate scorsa e ci aveva ovviamente rubato il cuore. Quest'anno torna a regalare un tocco bon ton ai nostro outfit. Parliamo della borsa ricoperta di perline, una vera chicca pronta a illuminare il nostro stile, di giorno e di sera.

Tracolla con perline applicate TOPSHOP

Credits: topshop.com