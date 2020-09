La stampa camouflage torna a conquistarci in autunno declinandosi su tanti capi e accessori cool: ecco tutti i suggerimenti per uno shopping a tema!

Invece di "mimetizzarci" riesce a rende i nostri look decisamente più vistosi e cool. Parliamo del camouflage, la stampa mimetica d'ispirazione militare che ogni tot torna a bussare alle ante del nostro guardaroba. E noi non possiamo fare altro che lasciarlo entrare per non perdere nemmeno un briciolo di quel fascino che sa regalare ai nostri look autunnali.

Attenzione, c'è una precisazione doverosa da fare: non si tratta proprio di un trend che piace a tutte e che tutte sanno portare. C'è chi lo adora e lo sfoggia spesso e volentieri, e chi invece lo detesta. Forse perché non è facilissimo indossarlo con la giusta disinvoltura e, anche a livello di abbinamenti cromatici, non è certo il pattern più semplice e immediato da mixare.

Noi a dir la verità ci troviamo un po' sulla strada del "compromesso": camouflage sì, ma non in total look. Basta infatti anche solo un capo o un accessorio per cavalcare il trend senza strafare. Un esempio? I nuovissimi sandali limited edition Arizona, nati dalla collaborazione esclusiva tra Birkenstock e Maison Valentino e disponibili in 3 varianti con colori a contrasto: verde militare, giallo e grigio.

Non vi resta che scoprire la nostra selezione camo print con i pezzi più stilosi della nuova stagione!

Sandali BIRKENSTOCK X VALENTINO GARAVANI

Courtesy of Press Office

Pullover di lana LIU JO

Credits: liujo.com

Gonna midi plissé DIOR

Credits: dior.com

Cargo pants PRADA

Credits: mytheresa.com

Occhiali da lettura IZIPIZI

Credits: global.izipizi.com

Cappotto FRIEDA & FREDDIES su Zalando

Credits: zalando.it

Chemisier fleur camo KENZO

Credits: farfetch.com

Sneakers di pelle GOLDEN GOOSE

Credits: net-a-porter.com

Giaccone mimetico CANADA GOOSE

Credits: net-a-porter.com

Blazer lungo VILA su Zalando

Credits: zalando.it

Cappotto lungo MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Bomber MOSCHINO

Credits: net-a-porter.com

Pantaloni con tasconi RIVER ISLAND su Zalando

Credits: zalando.it

Minidress TOPSHOP

Credits: topshop.com

Blusa G STAR su Zalando

Credits: zalando.it

Gonna con bottoni WOOD WOOD su Zalando

Credits: zalando.it

Abito midi DESIGUAL

Credits: desigual.com