Sarà per le preziose lavorazioni, per le trame e gli intrecci di fili d’oro e d’argento ma il broccato quest’anno appare più sontuoso e regale del solito, non trovate? Il fascino autentico dei tessuti d’arredo dell’epoca vittoriana domina quasi in modo teatrale nelle collezioni autunno/inverno di Gucci, Erdem e Dolce&Gabbana che reinterpretano con originalità il guardaroba della perfetta "nobildonna" di fine 2018.

L’elegante damascato di Blugirl e Peter Pilotto volge lo sguardo alle aristocratiche dinastie d’Oriente. In questo mix di epoche e culture avete già scelto il vostro “stile tapestry”?

Vi proponiamo la nostra wishlist…





BLUGIRL Giacca in elegante tessuto effetto damascato.

Credits: blumarine.com

DOLCE&GABBANA Cappotto lungo doppio petto in tessuto broccato.

Credits: matchesfashion.com

GIANVITO ROSSI Stivali cuissardes neri con stampa foliage dorata.

Credits: mytheresa.com

GUCCI Mini abito con maniche oversize e stretto in vita con fiocco.

Credits: gucci.com





LANACAPRINA Gonna modello a campana con stampa floreale.

Credits: lanacaprina.it

LIU JO Bauletto in tessuto broccato blu e dorato.

Credits: liujo.com

OTTOD'AME Giacca 1 bottone stampa floreale.

Credits: ottodame.it

PAULE KA Abito in jacquard con scollo a V.

Credits: pauleka.com

PETER PILOTTO Biker in stile orientale con cerniera lampo laterale.

Credits: farfetch.com

ROBERTO FESTA SU YOOX Mocassini in broccato fantasia chachemire.

Credits: yoox.com