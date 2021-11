Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Se il maltempo autunnale mette a dura prova il vostro umore non c’è niente di meglio di qualche news fashion per tirarsi su.

L’effetto endorfine è assicurato dalla nuova campagna Miu Miu, illuminata da bagliori che evocano fasti e festeggiamenti.

E se siete ancora sotto shock per la notizia dell’addio di Daniel Lee a Bottega Veneta potete sempre ritrovare il vostro centro di gravità permanente grazie all’inconfondibile rigore di Jil Sander nella nuova collezione Uniqlo.

Curiose di scoprire cosa bolle in pentola? E allora siete pronte per le fashion pills di Grazia.it. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la nuova collezione di Jil Sander per Uniqlo

Rivisitazioni moderne dei classici invernali con il tocco minimale e rigoroso che l’ha resa un’assoluta icona della moda: la nuova collezione firmata Jil Sander per Uniqlo, nei negozi dal 18 novembre, è la base perfetta da cui partire per i nostri look più sofisticati e contemporanei. Una palette di toni neutri e nero, bianco visivo e rosso, per capi realizzati in tessuti tecnici con punte di cashmere, merino, pelle e seta habutai. #BeLikeJil





Fashion Pills: martedì e la campagna da regine della notte di MiuMiu

Un vocabolario scintillante – fatto di paillette, cristalli, sete e velluti lucenti – che racconta la notte come solo Mert Alas e Marcus Piggott avrebbero saputo fare, per la nuova adv di Miu Miu, intitolata, semplicemente, Nuit. Irriverenti, eclettiche, misteriose, le tre testimonial della campagna - le attrici Ever Anderson, Ciara Bravo e KiKi Layne - si muovono tra night club e bar deserti, nel ruolo di creature ferine e notturne, ma soprattutto bellissime. #NightFever





Fashion Pills: lunedì e la capsule gender fluid di Etro X Harris Reed

Lo sterminato archivio tessile della maison milanese ha schiuso le proprie porte al designer britannico famoso per il suo stile irriverente e gender fluid: è nata così la capsule collection di Etro X Harris Reed. Forme voluminose, dettagli inediti e stampe multicolore, con motivi Paisley o floreali, per due nuovi modelli in seta. A cavallo tra l’omaggio all’heritage del brand e con un occhio alla sostenibilità. #WhatElse?





Fashion Pills: giovedì e l’omaggio a un classico senza tempomade by Moscot

In oltre cento anni di storia non si contano le migliaia di intellettuali, artisti e spiriti liberi che li hanno indossati, rendendoli immortali e inconfondibili. Ecco perché Moscot ha creato una limited edition artigianale di soli duecento pezzi per tributare un doveroso inchino a uno dei suoi prodotti iconici, i Lemtosh. Che diventeranno presto sold out, siamo pronti a scommetterci. Dunque meglio affrettarsi! #AVeryImportantDate







Fashion Pills: venerdì e il lato più funny della moda con Pennyblack

Non solo wild, l’animalier torna a conquistare la moda con il suo spirito più irriverente e giocoso. Ne è la prova la nuova collezione di Pennyblack per l’a/i 2021, tutta un susseguirsi di irregolari macchie nere che ricordano il manto dei dalmata e che si rincorrono sull’abito fluido e la camicia classica, fra maglie tricot e un pizzico di lamé, dando una nuova verve al guardaroba cittadino e suggerendo abbinamenti d’impatto, come quello con le righe, o piccoli tocchi glamour, grazie agli accessori maculati. #DamatianSpots