Durante la Bridal Week di Barcellona, il brandi italiano ha presentato la sua nuova collezione, in un'emozionante viaggio ispirato alla natura





Una collezione ispirata alla terra e agli elementi naturali, un sogno romantico a occhi aperti: la collezione "Infinite Beauty" del marchio di abiti sposa di Nicole Milano è approdata alla Barcelona Bridal Fashion Week, importante appuntamento per il mondo sposa e wedding, con uno show emozionante.

Nicole Cavallo, Direttrice Creativa del marchio, ha presentato la nuova collezione 2024 davanti a oltre 600 spettatori, in una reinterpretazione fresca e gioiosa del patrimonio naturale e culturale italiano.







La collezione di abiti da sposa Nicole Milano per il 2024 è un inno alla femminilità e al romanticismo, ricca di richiami al mondo della couture, "Volevamo creare l'unione perfetta che riflettesse l'eleganza e la grazia italiana moderna", ha detto Nicole, "aggiungendo un nuovo tocco con questi splendidi tessuti e texture sovrapposte".

Pizzi 3D sofisticati e astratti e uno spettacolare gioco di contrasti tra texture, contorni e luce che movimentano le superfici degli abiti.

Le silhouette spaziano tra modelli con gonne ampie e principesche e altri che scivolano più fluidi o a sirena, perfetti per seguire le forme del corpo ed esaltarle con eleganza.

Il romanticismo, leitmotiv, della collezione, passa dai dettagli: maxi fiocchi, ricami preziosi in motivo ramage che si "arrampicano" sul tulle preziosi di corpini e gonne, maniche morbide che movimentano il look.

E poi le luminose paillettes che punteggiano i tessuti in un gioco armonioso di punti luce, regalando una nuova e sofisticata eleganza ai modelli.





La collezione Nicole Milano 2024 "Infinite Beauty" mantiene l'estrema eleganza couture del design italiano di Nicole, ma con un tocco di innovazione: la Direttrice Creativa ha tratto spunto dalle tendenze del momento del mondo bridal per mixarle con l'idea di lusso e raffinatezza del brand. Senza dimenticare il tocco fresco e contemporaneo che contraddistinguono lo stile di Nicole Cavallo.





Foto Courtesy Press Office - a cura di Rossella Malaguarnera