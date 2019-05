Lucenti e delicate: le più belle fedi in oro bianco



Quando si parla di fedi nuziali è impossibile non dedicare parecchio spazio alle fedi in oro bianco. Molte di voi ne ricorderanno il periodo fortunato, soprattutto a fine anni '90/inizio Duemila, quando l'oro giallo fu incredibilmente soppiantato dalla moda del "bianco".



La lucentezza di questa variante, e in un tal senso il suo aspetto più delicato e moderno ne hanno davvero consacrato l'utilizzo, tanto che l'oro bianco è ancora oggi molto richiesto per il sì. Forte del fatto che si abbina facilmente all'anello di fidanzamento, questo metallo è l'ideale per chi vuole una fede con qualche punto luce in più: con diamanti, singoli o pavé.



Se anche voi siete tra le amanti dell'oro, non giallo e classico, ma bianco e più freddo (solo nel colore, non nelle emozioni), date uno sguardo a questi 10 anelli: i nostri preferiti del momento, da Tiffany&Co. a Cartier e Damiani. E molto di più.



CHOPARD Anello Ice Cube in oro bianco 18 carati. Il design si ispira ai cubetti di ghiaccio.



Credits: Chopard.com







DAMIANI Fede nuziali in oro bianco con diamanti e logo inciso.

Credits: Damiani.com







STROILI Fede in oro bianco 18 carati con diamante incastonato.

Credits: Stroilioro.com







BULGARI Fede in oro bianco con diamanti.



Credits: Bulgari.com







TIFFANY&Co. Anello True in oro bianco. Il design elaborato riporta la lettera T in uno straordinario schema alternato.



Credits: Tiffany.it







RECARLO Anniversary, anello veretta in oro bianco 18 Kt e diamanti taglio brillante.

Credits: Recarlo.com







HARRY WINSTOON Anello nuziale a fascia in oro bianco con impresso il logo della maison.



Credits: Harrywinston.com







BOUCHERON Anello Serpent Bohème in oro bianco con particolare lavorazione a effetto intrecciato.



Credits: Boucheron.com







CARTIER Fede Trinity de Cartier in oro bianco alta 4,8 cm.



Credits: Cartier.com







UNOAERRE Fede Cerchi di luce in oro bianco con diamante incastonato.



Credits: Unoaerre.it