Tre giorni di festeggiamenti e quattro abiti realizzati su misura per lei nell'headquarter di Atelier Emé, a Castiglione delle Stiviere, da una squadra tutta al femminile

Un sogno che diventa realtà. Una location sul lago allestita ad ispirazione La Dolce Vita e tre giorni di festeggiamenti per un matrimonio da favola.

Protagonista la modella e influencer nippo-brasiliana Emi Renata che ha detto "si" indossando quattro creazioni su misura della linea Privé di Atelier Emé.

Abito per la cena della sera prima del matrimonio

Per la cena del venerdì caratterizzata da elementi decorativi ispirati dalla cultura giapponese, Emi ha scelto un raffinato abito da sposa in luminoso tulle ricamato e arricchito, caratterizzato da una gonna di piume e ricami ad intarsio, che reinterpreta l’affascinante allure degli anni '20, donando al capo lo charm della “femme fatal”. Il corpino con scollo all’americana è in prezioso tulle ricamato con giochi di trasparenza, mentre sul retro le spalline s' intrecciano lasciando la schiena scoperta.

Abito della cerimonia in chiesa

Un robe de mariée da fiaba. Principesco nella silhouette, unisce il savoir faire squisitamente tradizionale alla purezza della seta. Allure regale, impreziosito da incredibili dettagli, ha il corpetto in pizzo Chantilly di pura seta, sul quale è intagliato un raffinatissimo ricamo. La gonna, ampia e voluminosa, è in mikado di seta mosso da pieghe couture che finiscono in una lunga coda, perfetta protagonista lungo la navata della chiesa. A incorniciare questo sogno sartoriale il velo, lungo e di tulle leggerissimo, reso speciale da una romantica balza e arricchito da preziosi motivi ricamati.

Abito a sirena

Una sensuale silhouette a sirena, interamente ricamata, per questo secondo abito cucito ad hoc per esaltare la bellezza di Emi Renata. Perfetto per la cena placé quest’abito fasciante che avvolge ed esalta il corpo della sposa anche grazie a un suggestivo effetto luminoso.

Importanti e preziosi le decorazioni floreali realizzate interamente a mano, esaltate da una delicata velatura brillante e poudré. Magnifico l’effetto gocce di rugiada ottenuto attraverso il sapiente uso di materiali preziosi e brillanti.

Femminile e sensuale la scollatura anteriore, disegnata con raffinatezza da motivi ricamati e intagliati a mano. Anche la schiena è protagonista, grazie allo scollo profondo che accompagna lo sguardo lungo la stupenda e scenografica coda, a rendere speciale questo abito.

Abito corto

Ready to party con l’ultimo abito perfetto per ballare tutto la notte. Un minidress sfavillante e sensuale in moderno e luminoso pizzo, arricchito da lucenti micro paillettes e ricamato a mano con pregiati cristalli incastonati, che valorizzano il femminile decolleté. Sartoriale il drappeggio che finisce lateralmente, che dal corpino scende sulla gonna aderente, donando movimento. Profonda la scollatura sulla schiena, disegnata da un incrocio di spalline brillanti ricamate a mano in una ricca e preziosa composizione di cristalli. Luminoso e perfetto per illuminare ogni movimento della sposa.

Per ogni futura sposa, quello fino al giorno del fatidico sì è un viaggio che comincia dal bozzetto, al fianco dei designer e sarti di Atelier Emé.

Un luogo dove prendono vita i sogni delle donne, ciascuna unica e speciale come ogni abito realizzato nell’headquarter dell’atelier, a Castiglione delle Stiviere, nello stabilimento di 5000 mq di Grole.

Qui ben 65 sarte cuciono e tagliano con estrema precisione. Ognuna con una speciale e specifica expertise: taglio e cucito, ricamo, assemblaggio, ricerca di tessuti e applicazioni e via così. Una squadra tutta al femminile, come quella che affianca anche la direttrice creativa Raffella Fusetti, composta da sette stiliste in tutto. Gli abiti da sposa Atelier Emé sono capolavori di sartorialità, nel reparto di confezione sono effettuate una serie di lavorazioni tipiche dell’alta moda.