Un diamante per Natale: scoprite gli anelli di fidanzamento che sognerete di trovare sotto l'albero



Dedicato a chi attende la fatidica proposta di matrimonio, e spera di trovare un anello di fidanzamento sotto l'albero di Natale: ci siamo, manca poco al 25 e a quel magico, romanticissimo momento.



Ecco perché abbiamo scelto di fare un piccolo recap di quelli che sono i modelli più belli in questo momento. Specifichiamo “in questo momento” perché si sa, la scelta dell’anello di fidanzamento è dettata da tanti fattori, tra i quali la tradizione, che porta spesso a propendere per un design classico o per un gioiello che vanta una storia di famiglia.

Quelli che vedrete fra poco sono anelli che abbiamo selezionato, con cura, sbirciando tra le proposte dei marchi di gioielleria più famosi. In alcuni casi abbiamo scelto modelli noti, in altri dei pezzi innovativi e speciali, in altri degli elementi legati molto al concetto di moda. Che anche in fatto di matrimoni non viene mai a mancare.

Montature in oro, giallo, bianco oppure rosa, o in platino; diamanti classici dal taglio rotondo o a goccia, pavé lucenti o nuove pietre a colori, meno utilizzati per le promesse ma non per questo meno affascinanti.

Date un’occhiata (o fatela dare a chi di dovere) e scoprite da vicino le ultime proposte di Tiffany&Co., Cartier, Bulgari e tanti, tantissimi altri maestri del settore





CARTIER Solitario 1895 con montatura in platino 950% con un diamante a forma di goccia.



Credits: Cartier.com







TIFFANY&Co. Anello Tiffany True con montatura in oro giallo con diamante Fancy Yellow taglio cuscino.

Credits: Tiffany.it







HARRY WINSTON Anello di fidanzamento con micropavé di diamanti su tre file e diamante centrale.

Credits: Harrywinston.com







CHOPARD Anello di fidanzamento Chopard For Ever in platino e diamante taglio brillante da 0,30 carati. Sulla montatura, dalle linee minimal, è inciso il logo C Chopard.



Credits: Chopard.it





PIAGET Anello Possession con montatura in oro bianco 18 carati, di forma aperta, e 58 diamanti incastonati.



Credits: Piaget.com







GRAFF Anello Promise baguette con diamante taglio smeraldo e due diamanti di contorno.



Credits: Graff.com







REPOSSI Anello della collezione Serti sur Vide in oro con diamante taglio goccia.



Credits: Repossi.com







POMELLATO Anello Nudo in oro bianco con castone in oro rosa e diamanti.



Credits: Pomellato.com







BULGARI Anello Incontro d'amore in platino con diamante tondo taglio brillante e pavé di diamanti a contorno.



Credits: Bulgari.com







DAVID YURMAN Anello in platino con montatura incrociata e diamante dal taglio rotondo incastonato.

Credits: Davidyurman.com







SALVINI Anello di fidanzamento Abbraccio in oro bianco con diamante.



Credits: Salvini.com







MONIQUE LHUILLIER Anello di fidanzamento dal design in stile antico, con montatura in oro bianco e diamanti.



Credits: Helzberg.com







DELFINA DELETTREZ Anello di fidanzamento Marry me in oro giallo con diamanti.



Credits: Delfinadelettrez.com