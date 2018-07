A Parigi va in scena l'Alta Moda. Ed ecco quali sono secondo noi gli abiti più affascinanti, anche per dire sì

L'Haute Couture è un vero sogno a occhi aperti per chi ama la moda e le sue tradizioni. L'estate parigina ha visto, in questi giorni, i migliori designer del mondo dell'Alta Moda sfidarsi a colpi di chiffon, ricami e tagli preziosissimi. E subito la nostra mente è corsa verso l'altare.



Tantissime creazioni del mondo Haute Couture sembrano infatti nate per essere indossate nel giorno del matrimonio: il bianco candido, l'eleganza e la ricercatezza di ogni abito sono elementi che aiutano l'immaginazione, e nell'ideale collettivo di Couture c'è sempre l'uscita finale, quella "della sposa".



Molti couturiere mantengono viva la tradizione, accendendo ancora di più le nostre fantasie, come fa Elie Saab, che non rinuncia al maxi abito in chiusura con annesso velo scenografico.

Date un'occhiata alla gallery e scoprite, direttamente dalle sfilate Autunno-Inverno 2019 di Parigi, quali trend vedremo anche in termini di abiti da sposa. Non immaginate solo disegni classici: ci sono pantaloni e tailleur, abiti midi, ricami colorati e applicazioni inaspettate.











Sposa Haute Couture AI 2019 ELIE SAAB HAUTE COUTURE Il gran finale con abito ricamato e un prezioso copricapo.



VALENTINO HAUTE COUTURE Abito strapless con piume applicate.





GIVENCHY HAUTE COUTURE Abito strapless con frange.





GEORGES HOBEIKA HAUTE COUTURE Seta lucente e maxi spacchi.



VALENTINO HAUTE COUTURE Ricami nei toni del verde pastello.



VALENTINO HAUTE COUTURE Niente bianco, ma un colore naturale impreziosito da ricami finissimi.





GIVENCHY HAUTE COUTURE Lunghezza fluida e velo/cappuccio per coprire la nuca.



SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE Principesco con maxi gonna, dettagli argento e farfalle in tessuto applicate.



DIOR HAUTE COUTURE Abito strapless in una tonalità nude, cipria.





DIOR HAURE COUTURE Toalità cipria in un'altra variante.



GEORGES HOBEIKA HAUTE COUTURE Lunghezza midi e maxi scollo a V.









ELIE SAAB HAUTE COUTURE Due pezzi con pantalone con strascico e giacca corta a contrasto.



AZULANT AKORA HAUTE COUTURE Linee e applicazioni tradizionali.





Credits: Getty Images