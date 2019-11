Chiara Ferragni in Dior, Paola Turani in Atelier Emé: uno sguardo agli abiti scelti dalle più famose influencer per le loro nozze

Guidano il gusto delle persone per la moda, lanciano trend e supportano i migliori brand. E allacciano un rapporto davvero speciale con i propri follower, tanto da voler condividere con loro anche un momento speciale come il matrimonio. Le influencer ne sanno, e ne sanno parecchio anche in fatto di nozze. A partire ovviamente dall'abito da sposa.

Abbiamo fatto un giretto sui profili Instagram di Chiara Ferragni, Paola Turani e tante altre influencer note a livello internazionale per scovare quali abiti da sposa hanno scelto per dire "Sì, lo voglio".



Abbiamo osservato che hanno gusti molto diversi, che scelgono brand molto diversi (o a volte sono essi stessi a scegliere le proprie testimonial? Chissà!) e non solo del panorama Bridal. E che, ovviamente, sono tutte incantevoli e fedeli al proprio stile.

Gonne principesche contro linee minimal, bianco neve o sfumature rosate: ne vedrete di tutti i tipi e, soprattutto, vedrete delle scelte davvero uniche che potranno ispirarvi nella scelta del vostro wedding dress.





PERNILLE IN VERA WANG





L'influencer danese Pernille Teisbæk ha detto sì in Vera Wang. Silhouette a sirena ma molto leggera, in un tessuto lievemente velato, decorato con perle. Collo alto, cintura in vita, un po' di strascico e un maxi velo. Per completare, le celebri decolleté Hangisi di Manolo Blahnik.





CHIARA FERRAGNI IN DIOR





Il matrimonio della regina delle influencer non poteva vantare abito meno affascinante: una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior, formata da un body in pizzo con dolcevita e maniche lunghe, abbinato a una nuvola di tulle. Ai piedi, ballerine personalizzate. (*** Tutti i dettagli dell'abito - anzi, degli abiti - da sposa di Chiara Ferragni***)





THASSIA NAVES IN RALPH & RUSSO





Blogger brasiliana, inserita da Business of Fashion nelle 500 personalità più influenti del mondo della moda, Thassia Naves ha scelto un matrimonio da vera principessa. A partire dall'abito: corpino, maxi gonna e maniche a sbuffo. E c'è anche il diadema per reggere il velo.





PAOLA TURANI IN ATELIER EME





Una delicata sfumatura di rosa ha accompagnato l'influencer italiana verso il "Sì" e il suo amato Ricky Serpella (*** Scoprite l'intervista a Paola Turani***).

In Atelier Emé, con corpino in pizzo floreale, manica scesa e una gonna maxi, con strascico, da vera principessa.





NICOLE WARNE IN MAISON VALENTINO





Una scelta fuori dal coro per l'influencer australiana: il suo abito, disegnato da PierPaolo Piccioli per Maison Valentino, vanta uno scollo molto particolare, maniche lunghe e tanti fiori applicati.





ALEXANDRA CARL in SELF-PORTRAIT





Minimalismo chic per la Fashion Director danese, che ha scelto un marchio di nicchia (e di party-wear) per il suo abito da sposa. Scivolato, con leggera apertura sulla schiena e scollo profondo sul davanti, abbinato a una mantella-velo che ricade delicatamente come strascico.





PANDORA SYKES IN TEMPERLEY LONDON





Elegantissimo e vagamente retrò, proprio come le migliori creazioni di Alice Temperley promettono di essere. L'abito scelto da Pandora Sykes è un tripudio di pizzo, con uno scollo a cuore, dolcevita e maniche lunghe.





ERIKA BOLDRIN IN ATELIER EME





Una cascata di pizzo per l'influencer italiana, fondatrice del marchio di cosmesi veg Honieh Beauty. Maniche lunghe, linea diritta e una cintura-fiocco in satin rosa a contrasto.





JESSIE BUSH IN CHARLIE BREAR



Pizzo, trasparenze e maxi scollatura: detti così potrebbero sembrare elementi eccessivi, ma messi insieme in questo modo diventano un capolavoro di romanticismo.