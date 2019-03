Abbiamo chiacchierato con l'influencer Paola Turani dopo lo show di Atelier Emé e ci ha raccontato i dettagli del suo matrimonio e del suo abito da sposa.



Bellissima, simpatica e amatissima: Paola Turani è una delle influencer italiane più seguite dei social con oltre 1 milione di follower su Instagram.



E, da qualche mese, anche un punto di riferimento per le tante future spose che la seguono ogni giorno: la modella sposerà il prossimo 5 luglio lo storico fidanzato, Riccardo, grande protagonista con lei dei suoi canali social, accanto ai due adorabili Nadine e Gnomo, i cagnoloni della coppia.

L'annuncio è stato dato da Paola stessa, la scorsa estate, dopo una meravigliosa proposta di matrimonio avvenuta tra i campi di lavanda e condivisa attraveso le sue stories con i fan.





Abbiamo conosciuto Paola subito dopo lo show di Atelier Emè in occasione della sfilata Sposa 2020 e, mentre commentavamo la sfilata appena conclusa, abbiamo colto l'occasione di chiederle qualche dettaglio in più sul suo matrimonio e, ovviamente, sul suo abito da sposa!

Perché hai scelto Atelier Emé?

Non è stato semplice all’inizio, ho ricevuto proposte da diversi marchi stranieri, anche di couture, però alla fine mi sembrava giusto scegliere un brand italiano, giovane e “sul pezzo” sui social proprio come me, che mi seguisse a 360 ° gradi in un giorno così importante. Mi piaceva molto anche l'idea che fosse un marchio alla portata di tutte, in collezione sono presenti moltissime proposte, dalle più semplici alle più elaborate, ma con fasce di prezzi per tutte le spose.

E dello show di Atelier Emè cosa ti è piaciuto di più?

Praticamente tutto! Ho adorato questa collezione così romantica e moderna allo stesso tempo, in particolare i look in rosa!

Com'è nato il tuo abito? Com'è stato il processo della sua ideazione?

Sono mesi che facciamo incontri con il team di Atelier, in primis con Raffaella Fusetti, la Creative Director, e mi sono trovata benissimo con tutti loro! Le prime volte ho illustrato un po’ le mie idee, i miei gusti e loro hanno capito subito la mia visione e mi hanno presentato i primi bozzetti. Abbiamo scelto assieme i ricami, i dettagli, le pietre e i materiali e a breve ci sarà la mia primissima prova, non ti nascondo che sono molto emozionata! Ovviamente man mano, vedremo cosa modificare, sarà la prima di una lunga serie di prove!





Si tratterà di un abito classico e tradizionale o avrà uno stile moderno?

Avendo un passato di modella, conosco abbastanza i miei gusti e so cosa mi sta meglio e non riuscivo a scegliere un solo mood. Mi piaceva l'idea di un modello più semplice, dalla silhouette scivolata, anche sexy, ma allo stesso tempo non volevo rinunciare a qualcosa di più romantico. Visto che uno si sposa una volta sola perché fermarsi a un solo stile! Ma vi svelo che, comunque, non ci sarà un solo abito!

Sappiamo che Giulia Valentina (anche lei influencer seguitissima sui social) sarà la tua testimone. Ma avrai anche delle damigelle? Ci sarà un dresscode per loro?

Sì avrò 5 damigelle! Hanno già scelto il modello, diverso per ciascuna di loro, scelto in base alla loro fisicità e personalità. Il colore sarà lo stesso per tutte ma non posso ancora rivelarvi quale! Posso dirvi che, come nel mio caso, sarà di Atelier Emé, che vestirà anche mia mamma e mia suocera.





Hai dato indicazioni di look anche al tuo futuro marito o lo hai lasciato libero?

Sto cercando di dargli qualche dritta e guidarlo ma è dura, non mi ascolta! Non so nulla del suo look, spero solo che non si presenti con un look fluo, non credo si adatti allo stile del mio vestito (ride)!

Sei seguita da tante follower, molte delle quali, proprio come te, si stanno per sposare e sono alle prese con la scelta dell’abito. C’è un consiglio che vorresti dare loro?

Ho scelto di condividere tutta la preprazione del matrimonio con le mie follower e renderle partecipi, è stato molto utile per anche per me, per recepire consigli e idee.

Quello che posso dire loro è di scegliere un vestito che le faccia emozionare e in cui si sentano bene, è la cosa più importante, senza dubbio! Quel giorno devono sentirsi bellissime e a proprio agio! Ma al tempo stesso consiglio anche di provare a osare un po’, è un momento davvero unico, vale la pena scegliere qualcosa di speciale. Semplice ok, ma un pizzico di originalità ci vuole!









Photo Credis: Instagram @paolaturani