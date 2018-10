Romantico e sofisticato: tutti i volti del pizzo, interpretato dai migliori atelier bridal per il 2019



Pensare all'abito da sposa può portare alla mente l'immagine del pizzo. Una trama delicata, romantica e sofisticata: abbastanza per capire perché, nei secoli, questa variante è stata tra le più amate da molte spose.



Oggi è ancora così. Floreale, sottile o spesso, semplice o misto a tulle e chiffon: declinato in molteplici varianti, il pizzo è un must have senza tempo, che garantisce (e amplifica) l'entrata a effetto che ogni donna desidera per il grande giorno.

Abbiamo esplorato le novità dei migliori atelier italiani e interanzionali per capire quali saranno i trend maggiori per la prossima stagione. Il 2019 sarà fatto di silhouette a sirena, di maniche lunghe, di evocazioni vintage e di tanti altri elementi che meritano di essere ammirati da vicino. Cominciamo questo viaggio che vi lascerà senza fiato...







ABITI DA SPOSA IN PIZZO A MANICA LUNGA

Gli abiti in pizzo a manica lunga stanno riscuotendo sempre più fortuna. Merito forse di alcune celebrities, da Chiara Ferragni a Kate Middleton, che l'hanno scelto per le proprie nozze. Austero? Niente affatto, soprattutto per la stagione che verrà: le maniche si fanno ampie, spesso scampanate o a palloncino.





Abiti da sposa in pizzo a maniche lunghe 2019 BLUMARINE Abito da sposa a maniche lunghe in pizzo.Credits: Blumarine.com

ATELIER EMÉ Abito "Jenny" in pizzo con maniche lunghe e scollo a V.

Credits: Atlier-eme.com



JENNY YOO Abito da sposa con maniche lunghe in pizzo.

Credits: BHLDN.com





REBECCA INGRAM Abito da sposa in pizzo con maniche lunghe scampanate.

Credits: Rebeccaingram.com



CAROLINA HERRERA Abito da sposa in pizzo con cintura a contrasto.

Credits: Carolinaherrera.com



ROMONA KEVEZA Abito da sposa con maniche lunghe in pizzo.

Credits: Romonakeveza.com





MARCHESA NOTTE BRIDAL Abito in pizzo con maniche lunghe e ampie.

Credits: Marchesa.com



CARLO PIGNATELLI Abito in pizzo con scollo a V e maniche lunghe a sbuffo.

Credits: carlopignatelli.it



ABITI DA SPOSA IN PIZZO CHANTILLY

La lavorazione più raffinata, e più famosa, è sicuramente quella Chantilly. Pizzo francese già molto diffuso nel 1700, è inconfondibile per trasparenza, mano soffice e leggera e motivi a ghirlanda floreale.





Abiti da sposa in pizzo Chantilly 2019 LE SPOSE DI GIÒ Abito scivolato in pizzo chantilly ricamato con paillettes e jais.

Credits: Lesposdigio.com



TEMPERLEY LONDON Abito in pizzo con velo lungo bordato.

Credits: Temperleylondon.com



JESUS PEIRÓ Abito da sposa con maniche e top in pizzo Chantilly.

Credits: jesuspeiro.com





MONIQUE LHUILLIER Abito a sirena in pizzo Chantilly con maniche lunghe.

Credits: Moniquelhuillier.com



NICOLE SPOSE COLET Abito a sirena con pizzo chantilly ricamato e applicazioni in pizzo rebrodé.

Credits: Nicolespose.it



ABITI DA SPOSA IN PIZZO DAL MOOD VINTAGE

Come abbiamo detto all'inizio, il pizzo è da secoli e secoli uno dei materiali più ambiti. Ecco perché è facile trovare varianti, in chiave moderna, di abiti che rimprendono appieno gli stilemi di epoche ormai andate. Dai primi del Novecento agli anni 40 e 50: le citazioni sono visibili, ma incredibilmente contemporanee.





Abiti da sposa in pizzo vintage 2019 CHARLIE BREAR Abito con top e maniche in pizzo.

Credits: Charliebrear.com



LE SPOSE DI GIÒ Abito longuette in pizzo fiorato.

Credits: Lesposedigio.com



ELISABETTA DELOGU Abito avorio con corpetto in pizzo e gonna in chiffon.

Credits: Elisabettadelogu.it





ODYLYNE THE CEREMONY Abito in pizzo con maxi maniche scampanate.

Credits: odylynetheceremony.com



BHLDN Abito in pizzo con maniche ampie.

Credits: bhldn.com



LAURE DE SAGAZAN Abito con top in pizzo a maniche lunghe.

Credits: Lauredesagazan.com





I MODELLI "BACKLESS"



Ovvero con la schiena scoperta. Non è un dettaglio azzardato se lo si sceglie nelle giuste proporzioni, ovvero senza spacchi, optando per silhouette che scivolano dolcemente sulle forme. E perché no, anche evitare uno scollo anteriore preferendone uno posteriore, può rivelarsi molto elegante.



Abiti da sposa in pizzo con schiena nuda 2019 COSTARELLOS Abito in pizzo con dettaglio scollato a oblò sulla schiena.





AMY KUSCHEL Abito in pizzo con schiena scoperta.

Credits: BHLDN.com



ROSA CLARÁ Abito a sirena con corpino in pizzo e schiena nuda.

Credits: Rosaclara.com





NAEEM KHAN Abito da sposa in pizzo a maniche lunghe con schiena scoperta.

Credits: Naeemkhan.com



ANTONIO RIVA Abito in pizzo con scollo a V sulla schiena.

Credits: Antonioriva.com



THEIA BRIDAL Abito "Nicole" in pizzo con scollo a V sulla schiena.

Credits: bridal.theiacouture.com





ABITI DA SPOSA IN PIZZO E TULLE

A dare un tocco "fairy", fiabesco, al pizzo, c'è il tulle. Come strato base per ricreare effetti trasparenti oppure multistrato per gonne vaporose e importanti. L'effetto leggerezza è garantito.





Abiti da sposa in pizzo e tulle 2019 OSCAR DE LA RENTA Abito in pizzo e tulle.

Credits: Oscardelarenta.com



MAGGIE SOTTERO Abito in pizzo e tulle con strascico.

Credits: Maggiesottero.com



MARCHESA BRIDAL Abito in pizzo e tulle con scollo a V.

Credits: Marchesa.com





PRONOVIAS Abito a sirena in tulle e pizzo.

Credits: Pronovias.com



NICOLE SPOSA Abito in pizzo e tulle.

Credits: nicolesposa.com



MONIQUE LHUILLIER Abito da sposa in pizzo e tulle con scollo a V profondo.

Credits: Moniquelhuillier.com





GEORGES HOBEIKA Abito da sposa in pizzo e tulle con maniche lunghe e gonna ampia.

Credits: Georgeshobeika.com



ABITI DA SPOSA IN PIZZO A SIRENA

A chiudere la rassegna, non per importanza, c'è l'abito a sirena. Inconfondibile nella sua silhouette sinuosa, se realizzato completamente in pizzo acquista ricchezza: per un abito che non ha bisogno di dettagli in più.





Abiti a sirena in pizzo 2019 BLUMARINE Abito da sposa a sirena in pizzo rosato.

Credits: Blumarine.com





MAGGIE SOTTERO Abito da sposa a sirena in pizzo.

Credits: Maggiesottero.com





MONIQUE LHUILLIER Abito a sirena in pizzo con maniche lunghe.

Credits: Moniquelhuillier.com

NICOLE SPOSA Abito con silhouette a sirena in pizzo.

Credits: Nicolesposa.com



CARLO PIGNATELLI Abito a sirena in pizzo.

Credits: Carlopignatelli.com





MONIQUE LHUILLIER Abito a sirena in pizzo con manica scesa.

Credits: Moniquelhuillier.com



