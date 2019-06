Fuori la pancia: l'abito da sposa, secondo i trend del momento, punta sul crop top

Il crop top è un pezzo entrato ormai in moltissimi guardaroba. Ma se il trend, dal ready to wear, arrivasse anche al mondo degli abiti da sposa? Non serve porsi questa domanda come una strampalata ipotesi, perché è già diventata realtà.



Tantissimi atelier non hanno dubbi: il crop top va bene anche per il sì, e viene proposto in tantissime varianti. Il classico, più comune, è quello in pizzo con maniche corte. Una sorta di t-shirt sofisticata, abbinata a gonne sia ampie, da principessa, che a sirena. Oppure a un classico pantalone.

Ma anche le fasce in seta o i microtop che scoprono un po' di più si fanno notare numerosi. Quanto lasciar vedere, se una piccola porzione di pancia o un addome ben tornito, è a discrezione della sposa e ovviamente della tipologia di cerimonia.

Certo è che per l'estate ci sembra una soluzione bellissima, non soltanto per matrimoni in stile boho, sulla spiaggia o in chiave informale: seta e ricami, maniche con ruches e gonne a vita alta rendono questa scelta perfetta anche per i contesti più classy e tradizionali.

Se l'idea vi tenta, ma siete ancora un po' titubanti, date un'occhiata ai modelli che abbiamo trovato per voi. Molto diversi, nei materiali, nei colori e nella tipologia di stile ai quali si rivolgono. Di proposte ce ne sono davvero tante, e sicuramente c'è anche quella che farà al caso vostro.





JESUS PEIRÓ Abito due pezzi in satin con gonna A-line e crop top con spalline basse e scollo a barchetta.



Credits: Jesuspeiro.com







LAURE DE SAGAZAN Crop top in pizzo con maniche corte abbinato a una gonna ampia in chiffon.



Credits: Lauredesagazan.com







PRONOVIAS Abito due pezzi composto da micro top e gonna ampia con piume applicate.



Credits: Pronovias.com







RIME ARODAKY Crop top incrociato con schiena ricamata e fiocco, da abbinare a una gonna a sirena con inserto in pizzo.



Credits: Rime-arodaky.com











NADIA MANZATO Abito composto da crop top bustier doppiato in pizzo e gonna ampia a ruota.

Credits: Nadiamanzato.com







ROSA CLARÁ SOFT Crop top in pizzo con maniche corte, abbinato a una gonna lunga plissettata.



Credits: Rosaclara.com







HALFPENNY LONDON Abito in due pezzi in seta con crop top con ruches sul giromanica.



Credits: Halfpennylondon.com







ATELIER EMÉ Abito composto da gonna ampia in chiffon avorio e crop top in pizzo macramé.



Credits: Atelier-eme.com







ALMANOVIA Crop top con lavorazione sangallo abbinato a una gonna multistrato con strascico.



Credits: Almanovia.com



ALESSANDRA RINAUDO Abito in due pezzi con gonna ampia in chiffon e top con paillettes.



Credits: Nicolespose.com







YOLANCRIS Abito composto da crop top con scollo rotondo, sottogonna e abito con trasparenze e lavorazioni in rilievo.



Credits: Yolancris.com