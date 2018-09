Parata di stelle ieri sera alla Scala di Milano per la seconda edizione dei Green Carpet Fashion Awards

Un evento esclusivo e tante stelle internazionali hanno illuminato l'ultima sera di Milano Fashion Week.

Ieri sera il Teatro alla Scala ha fatto da cornice alla seconda edizione dei Green Carpet Fashion Awards, i premi che celebrano la sostenibilità nel mondo della moda e del lusso.





A promuovere l'evento Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Eco-Age, la società fondata da Livia Firth, che affianca i brand di moda nel percorso verso la sostenibilità, con l'impegno di preservare l’heritage e l’autenticità dei piccoli produttori.

La serata ha visto anche il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, ICE Agenzia e Comune di Milano.





Da sinistra l'attore Colin Firth con la moglie Livia Firth, e Stefania Rocca con il marito Carlo Capasa, Presidente di Camera Moda.





Tante le star che hanno partecipato alla serata.

Dalle attrici hollywoodiane come Julianne Moore e Cate Blanchett, alle supermodelle Sara Sampaio e Alessandra Ambrosio, fino alle influencer Olivia Palermo e Candela, e molte altre ancora.

Tra i premiati la giornalista di moda Suzy Menkes che ha ricevuto il Visionary Award dalle mani di Pierpaolo Piccioli, il team di artigiani di Ferragamo per la categoria The Art of Craftmanship, Donatella Versace che si è aggiudicata il premio CNMI in recognition of sustainability direttamente dalla top e amica Cindy Crawford e gli allevatori australiani di pecore di lana merino di Woolmark, accolti da Cate Blanchette.

Scoprite con noi chi c'era sul red...anzi, scusate sul green carpet dell'evento.





Green Carpet Fashion Awards: i look indossati dalle celeb Alba Rohrwacher in Valentino Haute Couture

Courtesy of Karla Otto Press Office

Alison Brie in Miu Miu

Courtesy of Karla Otto Press Office

Amber Valletta in Agnona

Courtesy of Karla Otto Press Office



Suzy Menkes

Courtesy of Karla Otto Press Office

Livia Firth in Laura Biagiotti

Courtesy of Karla Otto Press Office

Sara Sampaio in Alberta Ferretti

Courtesy of Karla Otto Press Office



Marica Pellegrinelli in Dolce & Gabbana

Courtesy of Karla Otto Press Office

Stefania Rocca in Ennio Capasa, accanto al marito Carlo Capasa

Courtesy of Karla Otto Press Office

Cindy Crawford in Atelier Versace

Courtesy of Karla Otto Press Office



Emily Ratajkowski in Roberto Cavalli

Courtesy of Karla Otto Press Office

Olivia Palermo in Tod's e ISKO e il marito Johannes Huebl

Courtesy of Karla Otto Press Office

Carolyn Murphy in Max Mara

Courtesy of Karla Otto Press Office



Matilda De Angelis in Prada

Courtesy of Karla Otto Press Office

Ada Kokosar

Courtesy of Karla Otto Press Office

Alessandra Ambrosio in Philosophy di Lorenzo Serafini

Courtesy of Karla Otto Press Office



Candela Pelizza in Stella McCartney

Courtesy of Karla Otto Press Office

Julianne Moore in Salvatore Ferragamo

Courtesy of Karla Otto Press Office

Bianca Balti con un abito della sua linea premaman Bianca Balti Maternity Collection

Courtesy of Karla Otto Press Office



Cate Blanchett in Stella McCartney

Courtesy of Karla Otto Press Office

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker in Trussardi

Courtesy of Karla Otto Press Office

/ 20 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...