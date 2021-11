L’app leader nella rivendita globale di moda pre-loved celebra il suo dodicesimo compleanno con i quattro giorni di shopping super scontato



Dodici candeline da spegnere e un regalo che Vestiaire Collective vuole fare a tutti i suoi clienti affezionati. Dall’11 al 14 novembre sul sito dedicato sarà disponibile una speciale selezione di capi e accessori pre-loved dei più importanti brand al mondo. Tra questi, Gucci, Hermès, Moncler e molti altri, tutti scontati fino al 70%.



Oltre agli stilisti e ai brand più conosciti, sarà a disposizione una selezione di capi e accessori vintage. Ogni giorno saranno caricati nuovi articoli, per un totale di oltre cento mila pezzi pre-loved uomo e donna.

Dalla sera del 10 novembre sarà possibile accedere in anteprima alla speciale selezione.



Un'occasione per molti shopping addicted di acquistare a prezzi vantaggiosi oggetti interessanti, ma anche un ulteriore passo avanti del brand sul consolidamento della sua mission: alimentare un'economia di tipo circolare. L' app Vestiaire Collective, infatti, opera da sempre nel settore della moda per promuove il movimento della moda circolare come alternativa alla sovrapproduzione, al sovraconsumo e agli sprechi generati dall’industria della moda. Fornendo alla sua community ispirazione, strumenti e funzionalità per guidare il cambiamento, tramite la compravendita online di esclusivi articoli pre-loved.



La piattaforma, lanciata a Parigi nel 2009, è oggi un’azienda certificata B Corp con uffici a Parigi, New York, Hong Kong e Singapore, oltre a un hub tecnologico a Berlino.