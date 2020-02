Una ricca selezione curata dalla collaboratrice dello stilista, Harriet Verney, è disponibile da oggi sul sito di Vestiaire Collective

In occasione dell'anniversario della morte di Alexander McQueen, Vestiaire Collective celebra le creazioni del geniale fashion designer. Con una retrospettiva di alcuni dei suoi pezzi più iconici disponibili sul sito web di rivendita di articoli pre-loved.

Una ricca selezione curata da Harriet Verney, editor di LOVE magazine e collaboratrice di McQueen, che si compone di key pieces che hanno fatto la storia della moda, provenienti da alcune delle collezioni più cult e controverse di McQueen.

Uno stilista che ha fatto di avanguardismo e audacia una vera e propria cifra stilistica. Per non dire filosofia. Le sue collezioni hanno destabilizzato l'industria della moda fin da subito, dando un virtuoso “scossone” all'ambiente e nuovi input creativi.

Le collezioni It's a Jungle out there, Highland Rape, The Birds e Plato's Atlantis hanno donato un contributo romantico e dark allo stile femminile nonché un nuovo approccio al design e all’alta sartorialità.

L'influenza della sua estetica sullo stile a livello globale è evidente ancora oggi. Ne è un esempio il significativo aumento delle vendite dei suoi pezzi pre-owned su Vestiaire Collective nel 2019, con un rialzo del 57%.

Per celebrare il lavoro di Alexander McQueen, Vestiaire Collective assieme a Harriet Verney ha curato una selezione di pezzi disponibili da oggi sull’e-commerce.

Pezzi memorabili, famosi per le silhouette uniche e le stampe ricercate che hanno definito un'era.

Dal Tiger Dress, uno dei 2 realizzati, originariamente indossato da Stella Tennant durante la sfilata ​​"The Hunger” della Primavera del ’96, fino al Wool Dress della sfilata "The Overlook" del 1999 ispirata al film Shining, ci sono chicche da fare girare la testa a chiunque.

Non mancano all’appello nemmeno i Bumpster Trouser della prima collezione post-laurea di McQueen nel 1993, poi indossati da Madonna su MTV. E immediatamente diventati il traino della tendenza dei jeans a vita bassa negli anni '90!