Dal 18 al 24 febbraio i riflettori della moda si accendono su Milano. Ecco tutti gli appuntamenti in calendario.

56 sfilate, 98 presentazioni e 34 eventi in calendario di cui 27 eventi moda e 7 eventi culturali per un totale di 188 appuntamenti: questa l'agenda, fittissima, di Milano Moda Donna.



Dal 18 al 24 febbraio i riflettori della fashion week saranno puntati sulle tendenze dell'Autunno Inverno 2021: i brand più acclamati del Made in Italy (Gucci, Prada, Versace, Fendi, Moschino, Armani) si preparano a scendere in passerella accanto a nomi più o meno emergenti.



Debuttano, infatti, per la prima volta in calendario Ports 1961, Gilberto Calzolari e Vìen, entrambi supportati da CNMI.

Tra le presentazioni troveremo per la prima volta: Moon Boot, Giordano Torresi e Patrizia Pepe.





Non solo show ma anche cultura: per questa edizione Camera Nazionale della Moda Italiana presenta “MEMOS - A PROPOSITO DELLA MODA IN QUESTO MILLENIO,” una mostra curata da Maria Luisa Frisa e realizzata in collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli, che verrà inaugurata giovedì 20 febbraio presso il Museo Poldi Pezzoli e sarà aperta al pubblico dal 21 febbraio al 4 maggio 2020.





Tra gli appuntamenti da segnalare durante Milano Moda Donna la collaborazione per la collezione Fall/Winter 2020-21 di Emilio Pucci con Christelle Kocher di Koché come guest designer.



Inoltre si celebreranno due importanti anniversari: i 10 anni di N° 21 e i 50 anni di Sportmax.

Sempre presente, come nelle scorse edizioni, il tema della sostenibilità: per la progettazione del Fashion Hub (quest'anno spostato al Palazzo della Permanente) sono state riutilizzate strutture di allestimento, supporti di sfilate e mostre precedenti, la moquette è in materiale 100% riciclato e i colori sono tutti ad acqua.

Inoltre, CNMI mette al bando l’uso di plastica durante gli eventi e presso le proprie location, rendendo gli accrediti stampa e buyer digitali attraverso QR-Code e stampando tutti i materiali con carta 100% riciclata.

Milano Moda Donna: il calendario delle sfilate Autunno Inverno 2020-21

Ecco giorno per giorno tutte le sfilate di Milano Moda Donna:

Mercoledì 19 febbraio

Gilberto Calzolari, Marco Rambaldi, Clcaterra, Ultràchic, Arthur Arbesser, Gucci, Alberta Ferretti, N° 21, Jil Sander, Moncler.

Giovedì 20 febbraio

Max Mara, Genny, Luisa Beccaria, Brognano, Anteprima, Vivetta, daniela Gregis, Prada, ACT N°1, Fendi e Moschino.

Venerdì 21 febbraio

Tod's, Emporio Armani, Antonio Marras, Sportmax, Etro, Marni, Iceberg, Marco de Vincenzo, Versace, Frankie Morello Milano, Cristiano Burani.

Sabato 22 febbraio

Salvatore Ferragamo, Gabriele Colangelo, MSGM, Agnona, Ermanno Scervino, Philosophy di Lorenzo Serafini, Cividini, Elisabetta Franchi (fuori calendario), Bottega Veneta, Annakiki, Missoni, GCDS, Philippe Plein.

Domenica 23 febbraio

Ports 1961, Drome, Boss, Laura Biagiotti, Fila Dolce & Gabbana (fuori calendario), Vìen, Giorgio Armani, Simona Marziali - MRZ

Lunedì 24 febbraio

Atsushi Nakashima, Alexandra Moura





Per entrare nel mood "fashion week" scoprite il video “Behind the curtain”, il fashion film dedicato alle sfilate diretto da The Blink Fish.

Are you ready for #MFW?