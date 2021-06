Pattern botanical e floreali e per la nuova collezione estiva di Primark. E finalmente si può tornare a fare "vita sociale!"

Dopo più di un anno di incertezza, è tempo di dare il benvenuto a una nuova stagione. Anche (e ovviamente) in tema di guardaroba, dove i classici e le stampe riprendono (finalmente) il loro posto d’onore.

Con un tripudio di fiori sboccia la nuova collezione estiva di Primark Garden Party, omaggio al trend floreale, proposto con pattern botanici e rustici o fiori stilizzati.

E, ora che è possibile riprendere a "fare vita sociale", non c’è motivo migliore di questo per festeggiare!



Un guardaroba fresco, un’esplosione di proposte floreali, giocose e romanticamente femminili, perfette per gite al parco, barbecue e pic-nic.

Perfetto per chiunque abbia trascurato un po' il suo stile durante il lockdown o anche solo per celebrare l'estate e la voglia di viverla a pieno. Accessori completi, a cui Primark ha pensato per ogni momento del giorno!

Non a caso il motto della collezione è "vestirti di nuovo con entusiasmo!".

Scoprite nella gallery alcuni look, abiti e scarpe della nuova collezione Primark.



