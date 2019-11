L'influencer lancerà nel 2020 una collezione che porterà il suo nome... E noi siamo già in fibrillazione!



È un'icona di stile, i suoi look sono tra i più fotografati durante le fashion week, i brand e i designer fanno a gara per averla in front row. Non chiamatela "solo" influencer, perché Olivia Palermo è, a tutti gli effetti, una musa moderna.

Il fashion system l'adora e tutto quello che indossa diventa in un lampo sold-out. Per questo, era da tempo che immaginavamo (e i suoi milioni di fan con noi) che questo giorno sarebbe arrivato!

Oggi Olivia ha annunciato sul suo profilo Instagram che nel 2020 lancerà una collezione con il suo nome.





La collezione sarà in vendita dal prossimo Febbraio e sarà "senza tempo, elegante ed eclettica" come ha detto la stessa Palermo su Instagram.

La style icon ha lanciato negli scorsi mesi un e-commerce con il suo nome con una selezione di pezzi curata personalmente da lei.



In passato aveva disegnato delle capsule per Banana Republic e Nordstrom e proprio quest'anno aveva anche firmato una collaborazione con Karl Lagerfeld per il brand personale dello stilista scomparso a febbraio.

Era naturale quindi che, prima o poi, si lanciasse con un marchio tutto suo, dove esprimere quello stile posh e molto smart che piace a tantissimi.



(*** I segreti di stile di OLIVIA PALERMO ***)

"È una cosa a cui sto pensando da diversi anni e ho usato questo tempo per costruire un gruppo interno che lo potesse sviluppare al meglio" ha rivelato al magazine WWD.

"Si tratta di pezzi senza tempo, capi che si possono indossare tutto l'anno, da utilizzare come elementi statemente o mixati ad altri del proprio armadio.

La collezione comprenderà circa 52 pezzi: includerà capi in pelle (tra i suoi preferiti) e camicie e bluse in seta e si arricchirà di nuovi "lanci" ogni 6-8 settimane. I prezzi andranno dai 295 ai 1,595 dollari e la collezione sarà in vendita su Oliviapalermo.com e distribuita in circa 190 paesi.









"Sono continuamente ispirata dai miei viaggi, trovo ispirazione nelle ragazze che vedo per strada in giro per il mondo, dalle donne di stile - non solo "alla moda" - da come mixano gli abiti, da come sono entusiaste dei loro outfit. E proprio a loro che mi ispiro"!

Insomma, da fan di Olivia Palermo, non vediamo l'ora di scoprire la collezione e "condividere" con lei la sua famosa aura fashion!