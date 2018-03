Ogni icona di stile ha dei piccoli segreti per risultare sempre impeccabile. Scoprite quali sono quelli di Olivia...

Il suo posto, nel front row di ogni sfilata di rilievo, non manca davvero mai. Tra le più fotografate e le più imitate (in fatto di stile) Olivia Palermo è una delle icone dei nostri tempi.



Salita alla ribalta come "socialite", dopo un popolare reality americano dei primi anni 2000, Olivia ha investito sulla sua immagine e ne ha fatto un vero businness. Valentino l'adora, e ha stretto con lei una grande amicizia, Max Mara (con la linea Max&Co.) l'ha voluta come testimonial. Tanto per citare solo un paio di successi di questa ragazza americana che ha fatto capitolare il mondo della moda.



E con lui anche noi: osservando i suoi look, che ci piacciono davvero tanto, abbiamo scoperto qualche piccolo trick da "rubarle". Lasciatevi ispirare dal suo stile e declinatelo, a modo vostro.











1. I pantaloni "passe-partout"

Tantissime icone di stile hanno un loro "mai senza": è il loro inconfondibile must have, quel capo che dona loro sicurezza in ogni occasione. Il suo è il pantalone in pelle, nelle versioni skinny, a palazzo, used. Insomma, in tutte le varianti.





2. Freddo = coprirsi (col cappotto giusto)

Siamo abituati a orde di influencer a pancia nuda a gennaio pur di rubare l'attenzione. Olivia, invece, insegna bene: quando fa freddo ci si copre. Dimostrare di saperlo fare bene è molto più stiloso di certi esibizionismi.





3. Dal cappotto ai collant

Vedi sopra: anche i collant, come il cappotto, fanno rima con freddo. Quando è inverno, una calza nera può rendere anche più interessante un look. E sicuramente meno bizzarro.





4. Tacchi? Non solo: w le scarpe basse

Chi l'ha detto che l'eleganza sta nella scarpa con il tacco? Olivia, pur non essendo altissima, ama le flat shoes anche per gli eventi più esclusivi.





6. Rivalutiamo la gonna midi

Spesso bollata come capo noioso, un po' da educanda, la gonna midi è invece un pezzo con il quale Olivia ama particolarmente giocare. E a giudicare dal risultato ci sono innumerevoli combinazione da provare.





6. Nel dubbio, vai di monocromo!

Gli abbinamenti monocromatici (o quasi) dalla testa ai piedi funzionano sempre. Parola di Olivia Palermo. Cammello, rusty, rosso: qualsiasi colore si voglia osare, in versione monocromo è sempre un successo.





7. Non importa cosa indossi ma come lo indossi!

La regola "aurea": a volte la particolarità di un capo o di un accessorio non è nell'oggetto in sè, ma in come lo si indossa. Per un effetto-diva immediato, basta indossare la giacca o il cappotto sulle spalle, senza infilare le maniche.