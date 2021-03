Meghan ha indossato un abito made in Italy (e nero!) durante la video interview con Oprah Winfrey

Proprio come per un film holliwoodiano, la CBS ha divulgato il “trailer" dell’attesissima intervista che Meghan e Harry hanno rilasciato alla leggendaria Oprah Winfrey.

Cosa avranno detto? Che temi avranno affrontato? Quali scandali avranno rivelato? Se sul contenuto possiamo solo fantasticare (l’intervista completa verrà trasmessa il 7 marzo), che ne dite di analizzare il look della “Dutchess of Sussex no more"?

Un'apparizione studiata nel minimo dettaglio, dal trucco leggero con smokey eye, ai capelli raccolti morbidi, fino al braccialetto di Cartier che sarebbe appartenuto a Diana.

(Credits: courtesy of press office)

E poi c’è lui, un lungo abito in seta di Giorgio Armani, sorprendentemente nero ma con un disegno di fiori bianchi sulla parte superiore, abbinato a décolleté in camoscio firmate Aquazzura, il suo brand di scarpe preferito.

(Credits: Youtube)

Già in passato, la ribelle Meghan aveva indossato look total black in occasioni ufficiali (e durante la gravidanza), nonostante il nero sia considerato luttuoso e quindi proibito per eventi che non siano tali.

Ma anche questa volta Meghan Markle ha rotto le regole e indossato il vestito da cerimonia di Armani dal costo di circa €4000, dalla collezione pret-a-porter SS21.

Checché se ne dica, l’abito è semplice, chic e le dona molto anche in versione "mom to be".

Se piace anche a voi, perché non date uno sguardo al sito di Neiman Marcus, l’unico in cui il modello risulta ancora disponibile? Ecco il link

Buona ricerca! #Megxit