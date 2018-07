Per la prossima stagione il brand di calzature e accessori inglese celebra l’individualità

Sotto il motto “lo stile è ciò che indossi ma la personalità è come lo fai” il brand di calzature e accessori inglese Kurt Geiger celebra l’individualità, intesa come specificità e quindi valore aggiunto, nella nuova campagna Characterful Style per l’inverno 2018.



Un cast stellare: accanto a personaggi del mondo della moda, come la modella e attivista Alek Wek, la fotografa Alice Dellal, Dame Zandra Rhodes, i nomi iconici Jay Kay dei Jamiroquai, Dame Joan Collins, Nick Grimshaw ma anche talenti emergenti come l’artista Christabel MacGreevy e la nuova musa del brand Molly Smith.





Dietro la lente del fotografo Erik Torstesson, un fondale pulito e total white per non rubare la scena ai protagonisti, i veri soggetti della campagna.

“Insieme agli accessori Kurt Geiger ognuno di loro ha indossato i propri abiti. Sono persone con un’identità unica e straordinaria, ho voluto evidenziare gli aspetti che li rendono così incredibilmente uniciinvece di trasformarli” spiega la creative director del brand Rebecca Farrar- Hockley.

Un modo per celebrare la cultura contemporanea e globale in tutte le sue sfumature.

Guarda con noi gli scatti della nuova campagna autunno inverno 2018 Kurt Geiger!