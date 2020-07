Fino al 18 ottobre a Forte dei Marmi la boutique multimarca Fiacchini ospiterà un allestimento temporaneo di capi e accessori di Giorgio Armani. Tra cui spicca "la Prima" nelle nuove versioni presentate in anteprima

Giorgio Armani continua il suo tour con cui sta portando la nuova serie aggiornata della mitica borsa "la Prima" in tutta Italia e in tutto il mondo.

Dopo le tappe di Arezzo, Colonia e Parigi, la Prima arriva per la stagione estiva a Forte dei Marmi e poi negli Hamptons, negli Stati Uniti.

Fino al 18 ottobre un pop up della Maison a Forte dei Marmi, nella boutique multimarca Fiacchini di via IV Novembre, ospiterà un allestimento temporaneo di Giorgio Armani. Non manca un’ampia selezione di capi della collezione uomo e donna ma tutti gli occhi saranno puntati su di “lei”, la nuova versione della borsa "la Prima".

Credits: Giorgio Armani

La nuova serie della it bag di Armani, arricchita dalle versioni inedite presentate in anteprima, sarà la "prima donna" del Pop Up.

Ad accogliere i visitatori sarà il gorilla verde, riproduzione a grandezza naturale dell’artista Marcantonio che si ispira a Uri, il gorilla di resina nera che lo stilista ha nella sua casa di Milano.

L’allestimento avrà i colori e le grafiche a tema jungle, con dettagli in corda che renderanno tutto ancora più naturale e chic.

Il progetto itinerante proseguirà nella famosa meta estiva statunitense a metà luglio, gli Hamptons, per poi arrivare in Cina e in altre città del mondo nei mesi a seguire. Ogni tappa sarà accompagnata da una selezione di capi ogni volta differenti.

"La Prima", ispirata all’originale modello disegnato da Giorgio Armani negli anni Novanta, è la nuova serie di borse che racconta l’evoluzione della manodopera artigianale Made in Italy, espressione del lusso nel più puro stile Armani.

Grazie a specifiche tecniche di fabbricazione, a un’attenta lavorazione manuale e alle cuciture sartoriali dalla precisione millimetrica, questa borsa iconica si adatta alla perfezione ai giorni nostri. Senza tuttavia perdere quello stile intramontabile che l’ha resa un evergreen della moda.