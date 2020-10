Partendo dalla campagna Fall/Winter 20-21 di Marcella Club, con protagoniste quattro donne dell’azienda, Gianni Chiarini ha inaugurato un nuovo storytelling digital per narrare la vita delle donne

Gianni Chiarini inaugura “Marcella Club Talk”, un nuovo format digitale che narra la vita di donne di talento, raccontando i loro valori, traguardi e anche gli inevitabili ostacoli che hanno dovuto affrontare.

Partendo dalla campagna Fall/Winter 20-21 di Marcella Club che vede come protagoniste quattro donne dell’azienda, Gianni Chiarini ha inaugurato questo nuovo interessante storytelling digital per narrare davvero (e a fondo) la vita delle donne.

Si tratta di una serie di conversazioni esclusive che si propongono di raccontare tutto, attraverso le parole di chi le vive in prima persona: le difficoltà e i traguardi, i desideri e le ambizioni di talent e persone comuni, spettatrici e protagoniste del racconto della loro vita. Esattamente come per la campagna Fall/Winter 20-21.

Un format di condivisione che vedrà l’alternarsi di Live Instagram e pillole video che hanno un’unica mission: rafforzare la forte identità comunitaria del progetto e delle donne che lo sostengono.

Alcune si racconteranno attraverso un’intervista spontanea in diretta Instagram sul profilo del brand, alla presenza di una moderatrice d’eccellenza. Altre invece saranno protagoniste di clip video in cui, sullo sfondo dei luoghi in cui vivono quotidianamente, racconteranno tutti i ricordi e gli insegnamenti che le hanno rese ciò che sono.

I ricordi saranno simbolicamente estratti proprio da Marcella Bag, rappresentazione ideale di quel cassetto in cui i sogni che vi erano stati chiusi si sono poi realizzati.

Grazie alla sua anima versatile, la shopper Marcella è la rappresentante di questa realtà, con una shape pulita e lineare che le permette di vestirsi di differenti tessuti e nuance ideali per rappresentare al meglio le mille sfaccettature dell’animo femminile.

E per la Fall/Winter 20-21, l’iconica shopper si arricchisce di nuove proposte in chiave petite: Miss Marcella e Micro Marcella sono piccoli scrigni ideali che accompagnano con eleganza ogni donna nella vita di tutti i giorni e nelle occasioni speciali.