Torna la Never Without Bag di Coccinelle con “vestiti” differenti: dopo la paglia ultra primaverile, ora tocca al velluto, allo shearling e al fur. Per scaldare l’inverno con stile.

La Never Without Bag di Coccinelle è la borsa che rispecchia perfettamente la nostra passione: cambiare look e rinnovarci di stagione in stagione.

Una borsa versatile fuori e capiente dentro, perfetta per metterci il cambio per la lezione di yoga, i libri dell’università, la spesa veloce, il portatile per la riunione importante… Tutto ciò che serve per una vita contemporanea e multitasking.

Questa contemporary tote by Coccinelle permette inoltre di giocare con le tendenze e anche con le proprie emozioni, cambiando “abito” a ogni stagione.

Credits: Coccinelle

Nell’edizione Inverno 2020-21, Coccinelle Never Without Bag si veste di shearling e di fur, rigorosamente eco, effetto “call of the wild”. Si innamora anche del tessuto jacquard dal pattern raffinato e metropolitano.

E conquista i sensi con il velluto matelassé, day & night, nelle nuance preziose inchiostro, green e bluette. C'è anche la versione in stoffa denim, in sintonia con i trend di stagione.

Una borsa che racchiude in sé tutto l’amore per la moda, quella passione che ci fa battere il cuore di tendenza in tendenza.