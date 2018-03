Amanda Harlech ospita 10 nomi di punta del panorama fashion nel leggendario appartamento parigino di Mademoiselle Chanel per parlare di borse, della maison e non solo. In onda su Apple Podcast



Parigi, al 31 di Rue Cambon. Nel leggendario appartamento di Mademoiselle Chanel, Amanda Harlech - il braccio destro del couturier Karl Lagerfeld - accoglie 10 influencer. E in un tête-à-tête con ciascuna di essa discute dello stile della maison dalla doppia C attraverso le borse del marchio. Risultato? Un serie di podcast intitolato '3.55 Handbag Stories' e disponibile on air su Apple Podcast dal 26 marzo.

Le protagoniste sono la scrittrice Anne Berest, Laure Hériard-Dubreuil, fondatrice di The Webster, Veronika Heilbrunner, stylist e co-founder del sito Hey woman!, Susie Lau, blogger di Style Bubble, giornalista e scrittrice, Tamu Mcpherson, fondatrice del blog All the pretty birds.

Chanel: le influencer nell’appartamento leggendario di Mademoiselle Gabrielle Anne Berest

Soo Joo Park

Veronika Heilbrunner



Laure Heriard Dubreuil

Margaret Zhang

Fil Xiaobai



Susie Lau

Stella Tennant

Tamu McPherson



Pernille Teisbaek







E poi ancora la modella e DJ Soo Joo Park, Pernille Teisbaek, stylist e scrittrice nonché co-founder dell'agenzia Social Zoo, la modella Stella Tennant, la stylist Fil Xiaobai, la fotografa, director, stylist e scrittrice Margaret Zhang. Ognuna di loro spiega on air i motivi per cui una it-bag sia un accessorio indispensabile e fondamentale nel look, oltretutto capace di completare la personalità.





3.55 Handbag Stories by Chanel

L'incontro è stato anche l'occasione per raccogliere emozioni e impressioni sul leggendario appartamento di Coco, "cuore" di tesori della designer e continua fonte di ispirazione per il Kaiser della moda che proprio di recente aveva scattato lì la campagna delle borse per la Primavera Estate 2018 con una meravigliosa Kaia Gerber.