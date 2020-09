Au Départ, lo storico brand francese di borse e bauli da viaggio, ci presenta in esclusiva un progetto davvero speciale.

Venezia, una città sospesa tra cielo e mare, ricca di storia, arte e cultura, in cui dietro a ogni angolo si nascondono scorci unici e qualche nuova meraviglia da ammirare: è proprio qui che Au Départ, storico brand di valigeria di lusso, ha voluto celebrare con uno shooting davvero speciale il debutto della sua nuova “Carreau” bag e delle nuove borse della linea Mini Trunk.

Protagonista di questo esclusivo servizio fotografico, Annabelle Belmondo, attrice e modella francese che con il suo charme e il suo stile elegante e raffinato incarna perfettamente lo spirito e i valori del brand.

Venise Mon Amour: l’esclusivo shooting di Au Départ con Annabelle Belmondo

Sospesa in un’avventura senza tempo, Annabelle Belmondo è catturata dall’obiettivo del fotografo tra calli, ponti e campielli, completamente immersa nella magica atmosfera veneziana, con addosso alcuni pezzi forte del brand.

Non un semplice shooting quello realizzato da Au Départ, ma un vero e proprio racconto, un viaggio a occhi aperti alla scoperta dell’anima nascosta della città e dei segreti che ancora custodisce.

“Essere a Venezia e posare per questo esclusivo servizio fotografico di Au Départ è stata un’esperienza fantastica. È stato come vivere una favola per un giorno." ha detto Annabelle.

"Ciò che amo del brand è il fatto che fonda il savoir-faire e la tipica eleganza francese alla modernità dello stile italiano” ha aggiunto l'attrice che ha poi anche rivelato che il Backgammon di Au Départ è uno dei suoi pezzi preferiti.

Au Départ presenta la nuova Carreau bag e le borse della linea “Mini Trunk”

Ad accompagnare Annabelle tra i luoghi iconici di Venezia, alcuni pezzi chiave della collezione di Au Départ. E se durante il giorno, per lasciarsi sorprendere dalle bellezze della città, l’attrice francese ha prediletto borse pratiche e versatili, quando è scesa la sera non ha voluto rinunciare a modelli più preziosi.

Come la nuova “Carreau” bag, nuova arrivata in casa Au Départ, una clutch dal design geometrico, da portare anche a spalla grazie alla sua piccola catena. Edizione limitata realizzata in soli 100 esemplari, questa pochette a forma di parallelepipedo sembra quasi un oggetto d’arte da collezione e da sfoggiare nelle occasioni speciali.

Pronta al debutto, un’altra borsa dall’eleganza senza tempo: Hexagon Mini Trunk, la cui forma fa venire in mente i vecchi bauli da viaggio con il coperchio arrontondato.

E tra le new entry del brand c’è anche Rectangulaire Mini Trunk, una rivisitazione dei più tradizionali bauli, che si contraddistingue per il monogram in tessuto jacquard reflex e per le piccole borchie martellate che ne impreziosiscono la pelle.