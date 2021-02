Mocassini sì, ma con un twist: per la nuova stagione hanno la suola chunky

Grandi classici che cambiano look. La primavera 2021 è di nuovo la stagione dei mocassini, ma non di quelli tradizionali, rigorosi e un po' maschili. La silhouette resta la stessa, sono i volumi a cambiare: le suole sono chunky, spesse, con fondo dentellato da fare invidia a un paio di hiking boots o liscio, ma con platform o tacco che conta diversi centrimentri in altezza.



I tempi dei classici penny loafers sembrano lontani, ma il modo di indossare i mocassini resta lo stesso. College look con gonna e calzino bianco, mini dress, pantaloni sartoriali e look formali, incontrano un volume extra e inaspettato. Con un risultato super contemporaneo. Fanno pensare alle Creepers, storiche calzature inglesi che vantano una lunghissima storia (sono nate negli anni '40 del secolo scorso), consacrate dagli anni '80 e dallo stile punk. Ma certo, non con la stessa spinta underground, perché l'ispirazione qui è ampia e facile da adattare al proprio stile.



Abbiamo scelto per voi dei modelli completamente diversi: si va dal minimal total black alle lavorazioni effetto cocco o pitone, dagli inserti con monogram dei grandi brand alle applicazioni gioiello, alle catene e ai morsetti dorati. Scegliete quello che fa per voi!



LOUIS VUITTON Mocassino Academy in pelle di vitello nera e tela Monogram classica con logo dorato.

Credits: Louisvuitton.com



GUCCI Mocassini in pelle bianca con maxi suola e fermaglio con cristalli.

Credits: Mytheresa.com



ARKET Mocassini in pelle nera con suola chunky a contrasto.

Credits: Arket.com



STELLA MCCARTNEY Mocassini neri effetto vernice con applicazione dorata e suola chunky.

Credits: Brownsfashion.com

HEREU Mocassini t-bar in cuoio con suola chunky nera.

Credits: Hereustudio.com

CAMPERLAB Mocassini tinta unita in pelle certificata e con suola antiscivolo.

Credits: Farfetch.com



TOD'S Mocassini Kate in pelle blu semilucida con accessorio catena in metallo nappine e suola in gomma con gommini a rilievo.

Credits: Tods.com

ASH Mocassini stringati in morbida pelle rosa con suola chunky.

Credits: Nordstrom.com



PROENZA SCHOULER Mocassini in pelle effetto pitone con suola chunky a contrasto.

Credits: Proenzaschouler.com

GANNI Mocassini in pelle effetto coccodrillo con fondo carrarmato alto 5 cm.

Credits: Luisaviaroma.com



SACAI Mocassini in pelle con platform 9 centrimentri.

Credits: Mytheresa.com