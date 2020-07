Il motivo Monogram Giant si unisce a tonalità vivaci e macro grafiche. Scoprite la nuova collezione LV Crafty

Le borse iconiche di Louis Vuitton e i nuovi modelli On The Go, Néo Noé, Twist, Metis e Boîte Chapeau Souple, si tingono di nuovi colori e disegni grafici. Dalla ricerca e dall'artigianalità della Maison nasce LV Crafty, la collezione ispirata a due movimenti artistici della seconda metà del XX secolo: il Graffitismo e il Neo-Espressionismo.





L'underground e l'arte di strada, che entrano negli anni 80 nei musei e nelle gallerie di New York, si fondono con la raffinatezza degli archivi del brand e della collezione di oggetti personali provenienti da tutto il mondo di Gaston Louis Vuitton.

È così che il motivo Monogram Giant in nero si unisce a due palette di colori: crema e rosso, più estiva, e la più calda e autunnale, crema e caramello. Le forme grafiche si arricchiscono grazie ai dettagli realizzati in pelle Empreinte.





La collezione debutterà online il 24 Luglio, e ad Agosto nelle boutique Louis Vuitton.





Foto: Benoit Peverelli