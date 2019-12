Lo scottish style continua a mietere fashion victim: le gonne tartan sono la nostra nuova ossessione.

Vi state chiedendo cosa potrebbe mancare nel vostro guardaroba di stagione? Se la risposta è una gonna scozzese sappiate che è la “new obsession” del momento.

Il motivo tartan è quasi un mantra nella stagione invernale. Protagonista negli anni 80 e 90, è tornato in auge e viene declinato su modelli di gonne a tubo, mini, longuette, extra long e godet.

Il tessuto è ormai un cult del periodo invernale ed è per questo che vi sarà (quasi) impossibile farne a meno. Infatti, basterà indossare un capo nel tradizionale tartan scozzese per ottenere il dress code perfetto per le feste.

Non avete ancora scelto il modello di gonna scozzese in tartan che fa per voi? Vi basterà sfogliare la nostra gallery!

BEATRICE B Gonna midi in tartan nero e blu.

Credits: beatriceb.com

DIXIE Gonna midi con bande colorate.

Credits: dixiefashion.com

GIANLUCA CAPANNOLO Gonna in tartan grigio con bande rosse e cintura in vita.

Credits: gianlucacapannolo.com

GUESS Gonna mini stampa tartan blu.

Credits: guess.eu

MAJE Gonna asimmetrica in tartan con chiusura a bottoni.

Credits: net-à-porter.com

OTTOD' AME Gonna midi con elastico e lacci in vita.

Credits: ottodame.it

SFIZIO Gonna check color cobalto e pannello plissé.

Credits: sfiziocollection.com

VERSACE SU YOOX Minigonna in doppio tessuto tartan.

Credits: yoox.com

VIVIENNE WESTWOOD Gonna in tartan verde taglio obliquo.

Credits: viviennewestwood.com

WEEKEND MAX MARA Gonna mini in lana color cammello.

Credits: it.weekendmaxmara.com

ZARA Gonna a tubino con stampa a quadri.

Credits: zara.com