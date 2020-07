Il wrap dress è IL modello di abito su cui puntare quest'estate: abbinatelo come Ashley Roberts e otterrete un look favoloso

Se anche voi, quando vi trovate davanti a un wrap dress, provate sempre un impulso irrefrenabile che vi spinge ad acquistarlo subito, sappiate che siete in buona compagnia (li adoriamo anche noi!) e anche perfettamente in linea con il trend del momento. Sì, perché i vestiti a portafoglio sono la scelta di look più femminile e chic che possiamo fare, specialmente d'estate.

E Ashley Roberts è "una di noi"!

La cantante sceglie un modello del brand americano Nasty Gal che ci ha colpito e affondato al primo sguardo: la sua fantasia a fiori, giocata sui toni dell'arancio, è un vero toccasana per l'umore, non trovate?

Come abbinarlo per rubarle l'outfit in poche mosse? Semplicissimo: basta scegliere delle pumps fluo en pendant, una borsa bianca dal mood ladylike, una collanina dorata e un paio di occhiali da sole con montatura tortoise.

Facile, no? Allora get the look!

Wrap dress a fiori NASTY GAL

Credits: nastygal.com

Collana dorata con charms & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Pumps fluo MADDEN GIRL su Zalando

Credits: zalando.it

Borsa in pelle bianca COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Occhiali da sole ZARA

Credits: zara.com