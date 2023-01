Il total denim è sempre un'ottima idea quando si cerca un look che sia in un colpo solo comodo, pratico e super cool: ecco un esempio da copiare al volo

Ci sono abbinamenti che amiamo davvero in tutte le stagioni e che, anno dopo anno, si consolidano sempre più nella lista delle "combo vincenti", pronte a venire in nostro soccorso praticamente everyday (e ancor di più quando non sappiamo che cosa indossare e abbiamo anche una discreta fretta/zero voglia di "sbattimenti"). Bene, una di queste "formule magiche" è proprio il total denim.

Un outfit semplice semplice da ricreare ma che regala sempre grandi soddisfazioni. Proprio come questo indossato dall'influencer Trixi Giese, composto da jeans in denim in una splendida nuance di dark blue con impunture a vista e giacca crop in coordinato con maxi tasche e bottoni metallizzati, entrambi firmati Blanche Copenhagen. Sotto ci sta benissimo un classico passe-partout come la maglia a dolcevita nera (o un pullover di qualsiasi forma e colore vogliate). Un paio di stivaletti e una tracolla in pelle completano il tutto. Il risultato? Sobrio e chic al punto giusto, in poche parole una di quelle "divise fashion" da sfoggiare in mille occasioni diverse!

Denim cropped jacket BLANCHE COPENHAGEN

Credits: blanchecph.com

Jeans a vita alta BLANCHE COPENHAGEN

Credits: blanchecph.com

Maglia dolcevita in cashmere FALCONERI

Credits: falconeri.com

Stivaletti in pelle LEATHER LANE

Credits: leatherlane.it

Tracolla in nappa Micro Varenne JIMMY CHOO

Credits: row.jimmychoo.com