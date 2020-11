Come abbinare gli stivali più cool di stagione? Lo spunto perfetto arriva dal look della fashion blogger Swantje Soemmer: ecco tutte le dritte per replicarlo al meglio.

Vi avevamo avvisate: i combat boots sono gli stivali su cui investire a occhi chiusi quest'inverno. Se però pensate che non siano sufficientemente versatili e che abbiano uno stile un po' troppo bold (che magari non vi rappresenta appieno), vi dimostreremo che in realtà il loro utilizzo è piuttosto variegato e si adatta anche alle mise più eleganti. Basta guardare il look di Swantje Soemmer per accorgersene.

L'influencer tedesca abbina i combat boots alle nuance più soft della palette come ecrù e beige e in questo modo ne smorza l'effetto punk alla perfezione. Per rubarle l'idea vi basta scegliere un abito in maglia che, come vi suggerivamo tempo fa, è un altro investimento sicuro per la stagione fredda, un blazer dalla silhouette essenziale e una borsa a mano in pelle bianca. Semplice ma d'effetto, non trovate?

Ecco i capi e gli accessori giusti da avere per rubarle il look!

Combat boots in pelle nera ASH

Credits: ash.com

Abito in maglia oversize ZARA

Credits: zara.com

Blazer doppiopetto ARKET

Credits: arket.com

Borsa a mano in pelle martellata BOYY

Credits: eu.boyy.com

Occhiali da sole CHANEL

Credits: chanel.com