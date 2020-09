Caldi, comodissimi e super femminili, gli abiti in maglia sono un grande must della stagione fredda: scoprite con noi i modelli più cool in circolazione!

Ogni anno la stessa storia: appena arriva l'autunno, ci passa in automatico la voglia di sfoggiare vestiti e vestitini. E così ci ritroviamo puntualmente a indossare solo pantaloni! Succede anche a voi?

Ebbene la soluzione c'è ed è anche a portata di shopping! Si tratta degli abiti in maglia, il modello che coniuga alla perfezione l'esigenza di un comfort assoluto con la voglia di essere eleganti e femminili dal mattino alla sera... Meglio di così non si può! E poi, parliamoci chiaro, sono davvero bellissimi.

Le versioni da non lasciarsi scappare quest'anno? Si spazia dal midi dress a coste, da portare con una bella cintura in vita, alla versione a portafoglio in maglia sottile. Dal mini abito in lana stampa monogram che sarà favoloso abbinato a un bel paio di stivali in pelle, al tubino a collo alto, super chic in ufficio con un paio di mocassini e di sera con tacchi alti.

Pronte a lasciarvi conquistare?

Abito in maglia al polpaccio SEZANE

Credits: sezane.com

Bianco in maglia a coste JIL SANDER

Credits: net-a-porter.com

Midi dress in maglia con cintura in vita CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com

Abito in maglia a coste burgundy MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito in maglia con dettaglio cut-out & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito in maglia con cintura MARELLA

Credits: it.marella.com

Wrap dress in maglia DIANE VON FURSTENBERG

Credits: mytheresa.com

Abito in maglia a righe PROENZA SCHOULER

Credits: net-a-porter.com

Abito in maglia a collo alto INWEAR su Zalando

Credits: zalando.it

Minidress in maglia con bottoni JACQUEMUS

Credits: mytheresa.com

Tubino in maglia VERO MODA su Zalando

Credits: zalando.it

Midi dress in maglia celeste ZARA

Credits: zara.com

Abito in maglia plissé JASON WU COLLECTION

Credits: net-a-porter.com

Minidress in maglia stampa logo GUCCI

Credits: mytheresa.com

Abito in maglia a coste H&M

Credits: hm.com