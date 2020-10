Gli anfibi da non lasciarsi scappare quest'autunno? Sono i combat boots, gli stivali d'ispirazione militare (sì, proprio quelli con la para spessa!), da indossare senza moderazione su mille look diversi

I Monolith di Prada in pelle nera con para chunky e taschine sul gambale e i BV Lug di Bottega Veneta con suola a carrarmato e fasce elastiche laterali sono tra i modelli più desiderati del momento (non a caso li continuiamo a vedere ai piedi delle influencer più stilose!). Ma ci sono tantissime alternative super stilose da tenere in considerazione. Sì perché gli anfibi must have quest'anno sono proprio loro: i combat boots (o chuncky boots, se preferite), ossia gli stivaletti militari che sanno regalare un tocco grunge irresistibile ai nostri look.

Ma attenzione: scordatevi di relegarli a calzatura da indossare esclusivamente con jeans e mise casual, perché il loro potenziale è decisamente più ampio. Provate a mixarli anche con outfit più chic (con abiti eleganti e gonne midi, ad esempio): saranno il jolly perfetto per smorzare l'effetto romantico e bon ton, e rendere l'insieme più grintoso e cool.

Noi ne abbiamo selezionati alcuni che faranno davvero la differenza nel vostro guardaroba autunnale!

