Cappotto di pelliccia, pantaloni in velluto a coste e dolcevita nero: il look autunnale di Sienna Miller ci conquista al primo sguardo

Caldi e morbidissimi, i cappotti in pelliccia sono un grande must dell'autunno-inverno.

Una tendenza che ha preso piede anche tra le star e le fashion icon più ammirate. Una su tutte: Sienna Miller.

L'attrice inglese infatti adora i fur coats e li sfoggia a più non posso.





Come dimostra il look che vi proponiamo oggi: il mix perfetto di alcuni dei trend più forti di stagioni e delle nuance autunnali più calde.

Un cappotto oversize in pelliccia (noi la scegliamo rigorosamente faux!) sui toni del marrone, da indossare con culotte pants in velluto a coste sulle sfumature del ruggine e un dolcevita nero, passe-partout che tutte noi dovremmo sempre avere a disposizione nell'armadio.

Completano la mise un paio di stivaletti stringati col tacco. Noi abbiamo aggiunto anche una borsa a mano in pelle chiara per dare quel tocco classy che non guasta mai.

Ecco i pezzi da avere per copiare il suo stile: prendete spunto per lo shopping!





Cappotto in pelliccia JAKKE

Credits: jakke.co.uk





Dolcevita in cashmere FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Pantaloni in velluto a coste LEVI'S

Credits: zalando.it





Stivaletti stringati ZARA

Credits: zara.com





Borsa a mano GIVENCHY

Credits: givenchy.com