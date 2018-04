Due mood diversi di interpretare lo stile Coachella secondo la modella e influencer: qual è il vostro?



Si è appena concluso il secondo, (nonchè ultimo), weekend dedicato al Coachella, il celebre festival musicale che si svolge ogni anno in California e che catalizza su di sè l'attenzione di appassionati del genere e anche di tante celeb da tutto il mondo.

Senza dimenticare il fatto che ci regala lo spunto perfetto per inaugurare la stagione dei concerti estivi con lo stile più cool.

Un mix di maxi frange, capi in suede, borchie dal sapore rock, tocchi etnici e dettagli dall'allure seventies.

Cercate la giusta ispirazione da seguire? Noi abbiamo letteralmente adorato gli outfit indossati dalla modella e fashion influencer Paola Turani che a Coachella ha scelto di sfoggiare due total look a tema firmati TWINSET Milano.

Scopriamo insieme come replicarli in poche mosse.





FRANGE E SUEDE





Tra i must indiscussi del Coachella style ci sono loro: le frange. Ancora meglio se lunghe e in suede.

Proprio come quelle del giubbino scelto da Paola. Da mixare con un minidress ricamato con cintura alta in vita e un paio di ankle boots per un tocco rock davvero irresistibile.





Coachella look: minidress nero e frange TWINSET MILANO Giacca in suede con le frange.

Credits: twinset.com

CHLOÉ Abito corto con ricamo crochet.

Credits: mytheresa.com

FRAME Cintura alta con lacci.

Credits: net-a-porter.com



CARMENS Stivaletti in suede.

Credits: carmens.it

OTTAVIANI Orecchini pendenti con pietre colorate.

Credits: ottaviani.com

H&M Cappello a tesa larga con fascetta.

Credits: hm.com



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

LONGDRESS CROCHET E SANDALI





Se puntate su un risultato più romantico, etereo e femminile, questa è la mise che fa per voi. Il longdress bianco in cotone lavorato a maglia, per gli amici crochet, si porta con sandaletti flat in pelle, una tracolla in stile boho, e occhiali da sole con montatura a farfalla.





Coachella look: longdress bianco e sandali flat TWINSET MILANO Longdress crochet avorio.

Credits: twinset.com

TOD'S Sandaletti flat con borchie metallizzate.

Credits: mytheresa.com



IL BISONTE Borsa in suede con maxi frange.

Credits: ilbisonte.com



FURLA Occhiali da sole "FURLA LIKE" con montatura a farfalla.

Credits: furla.com

RUE DES MILLE Bracciale con pietre azzurre e croce.

Credits: ruedesmille.it

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...