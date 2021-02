E chi l'ha detto che i jogger pants non possano diventare chic? Tutto sta, come sempre, nell'abbinamento: mixateli così e il risultato sarà super!

Un tempo "etichettati" come capo sportivo e relegati all'interno delle palestre e più in generale ai momenti di attività fisica, i pantaloni della tuta, o jogger pants che dir si voglia, nel corso dell'ultimo anno sono entrati nella lista dei pezzi irrinunciabili del guardaroba.

Sì, è indubbio che nella loro strada verso il successo ci abbia messo lo zampino anche la pandemia e il conseguente lockdown: trascorrendo molto tempo tra le 4 mura domestiche, infatti, abbiamo cambiato radicalmente le nostre abitudini e spesso la necessità di comfort assoluto ha preso il posto del glamour.

Imparando a mixarli con i capi giusti però ci siamo accorte che possono essere decisamente glamour anche loro. Non ci credete? Guardate un po' qui.

Il look dell'influencer Natalia Verza, aka Mascarada Paris, è il chiaro esempio di come si possano rendere super chic persino i classici pantaloni della tuta grigi con il giusto abbinamento.

Bastano dei piccoli accorgimenti per ottenere un outfit stiloso da indossare tranquillamente all day long. Indispensabile naturalmente IL capospalla per eccellenza, l'iconico camel coat con cintura in vita, un pezzo versatile e evergreen che non può mai mancare in un guardaroba che si rispetti.

Abbinateci una tracollina Chanel e delle pumps in pelle bianca e sarete impeccabili in poche mosse!

Pantaloni della tuta grigi ZARA

Credits: zara.com

Cappotto cammello a vestaglia MANGO

Credits: shop.mango.com

Portamonete con catena CHANEL 19

Credits: chanel.com

Felpa bianca con scritta H&M

Credits: hm.com

Pumps accollate in pelle bianca BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com

Bracciale Vanity in Saffiano PRADA

Credits: prada.com

Baseball cap NIKE

Credits: nike.com