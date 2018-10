Un altro outfit vincente della nostra amata Meghan...

Che Meghan Markle abbia un debole per il verde, non è certo un segreto.

La Duchessa di Sussex infatti sfoggia spesso e volentieri questo colore, preferendo in particolar modo le nuance più intense. Che, guarda caso, sono proprio quelle protagoniste dell'autunno 2018.

Ci sembrava doveroso a questo punto ispirarci al suo look che mixa il verde alle tonalità neutre del beige. Il risultato? Super chic, che domande!





Per replicare il suo stile, basta "armarsi" di una pencil skirt di pelle declinata su questa nuance di verde, intensa e magnetica, da mixare con una camicia in seta sulle stesse sfumature (quella che indossa è del brand & Other Stories) e con un cappotto beige dal taglio sartoriale (un classico che piace sempre insomma).

Anche gli accessori giocano sulla combo raffinata del green + beige: verde la mini bag a mano in tessuto satin, neutre le pumps in suede con tacco midi (le sue sono di Stuart Weitzman).

Ecco le nostre proposte di shopping per copiarla ad hoc!





Camicia in seta verde & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Pencil skirt di pelle BOSS HUGO BOSS

Credits: hugoboss.com





Cappotto bon ton in lana beige MARELLA

Credits: it.marella.com





Collana della collezione Serpenti di BULGARI

Credits: bulgari.com





Mini bag satin GABRIELA HEARST

Credits: gabrielahearst.com









Pumps in suede beige STUART WEITZMAN

Credits: eu.stuartweitzman.com