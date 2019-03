Anche in versione premaman Meghan Markle non sbaglia un colpo! Ecco 5 suoi look a cui ispirarsi!



Che la si ami o meno, bisogna ammettere che la bella e chiacchieratissima Meghan Markle, incinta all’ottavo mese di gravidanza, è elegante, moderna e sempre impeccabile nei suoi look prémaman.

La futura mamma più famosa del momento, sceglie linee pulite ed essenziali, spesso in colori neutri anche se ogni tanto osa con qualche colore "più pazzo".

Abbiamo selezionato per voi 5 outfit che ci abbiamo subito amato e realizzato per voi 5 get the look con capi premaman (e non), con cui ricreare le mise di Meghan Markle, perfette se, come lei, siete in "dolce attesa".





Meghan Markle: look sgargiante viola e rosso





(Credits: Seraphine, Loewe, Carmens, Net-a-Porter)

Meghan Markle ha davvero stupito tutti indossando questo look così vivace.

Per ricrearlo scegliete l'abito stretch di Seraphine (brand che più volte ha vestito Kate Middleton), cappotto/vestaglia in seta rossa firmato Michelle Mason (in vendita su Net-a-Porter), midi bag Hammok di Loewe color tan e decolleté con cinturino rosse di Carmens.

Meghan Markle: look easy chic con t-shirt a righe, leggings ed parka









(Credits: Boob, Max&Co, Tamara Mellon, H&M)

Meghan non rinuncia mai ai tacchi, (il che le è valso numerose critiche) nemmeno per camminare su terriccio e pozzanghere con questo look casual e informale.

Per ricrearlo scegliete i bootie di Tamara Mellon (uno dei suoi brand di calzature preferiti), leggings prémaman H&M, parka corto verde militare di Max&Co e t-shirt prémaman di Boob.





Meghan Markle: look da cerimonia color cipria





(Credits: Valentino, Zalando, Only, Aquazzurra)

Il look che Meghan ha indossato qualche settimana fa in occasione di un evento ufficiale, gioca sui toni chiari del rosa cipria (facendo sospettare molti su un probabile indizio sul sesso del bebé).

Lo abbiamo ricreato per voi con abito romantico di Fergie (lo trovate nella sezione mamma di Zalando), giacca in tono di Only, pochette a cartellina con borchie di Valentino e decolleté Aquazzurra, il marchio di scarpe che Meghan veste di più in assoluto.





Meghan Markle: casual con giacca e camicia morbida









(Credits: Acne Studios, Mango, Zalando, Tod's)

Questo look sportivo e giornaliero, sfoggiato da Meghan Markle poco dopo l'annuncio della gravidanza (il "pancino" infatti è appena visibile), è un perfetto outfit da lavoro o da viaggio con un tocco british.

Per copiarlo scegliete il maxi blazer con stampa check di Acne Studios, i pantaloni neri elasticizzati di Mango, la camicia bianca di Mamalicious e gli stivaletti con bottoni laterali e tacco medio Tod's.





Meghan Markle: pefetto abbinamento "black & white"





(Credits: Zalando, Gianvito Rossi, All Saints, By Far)

Chignon spettinato e tacco 12, ecco un altro signature look di Meghan in black and white.

Ricreatelo con l'abito in stampa optical di Ana Field, giacca nera All Saints, mini bag di By Far e scarpe modello Plexi 105 di monsieur Gianvito Rossi, un altro nome molto amato da Meghan Markle.