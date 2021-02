Come primo look ufficiale dopo l'annuncio della seconda gravidanza, la Markle ha optato per un abito da cocktail ispirato agli anni '60

Solo perché Meghan Markle e il principe Harry si sono dimessi definitivamente come membri senior della famiglia reale, non significa che l'hype riguardo lo stile della Duchessa in questa sua seconda gravidanza sia diminuito.

Anzi, l'attenzione è molto alta e Meghan si è dimostrata ancora una volta regina di stile!

I Sussex hanno fatto la prima loro apparizione pubblica dopo l'annuncio di un secondo figlio in arrivo. I due sono apparsi ieri in un video di 20 secondi per promuovere il loro podcast Archewell Audio a un evento streaming di Spotify.

Nel breve video, che era stato precedentemente girato nella loro casa in California, la futura mamma-bis era affascinante in un abito da cocktail ispirato agli anni '60, con stampa limoni di Oscar de la Renta.

Meghan ha poi completato il look con un orologio Cartier appartenuto a Lady Diana e un anello con rubini Ecksand.

(Continua sotto la foto)

L'elegante abito, della linea Citrus Primavera Dress, è stato realizzato dai direttori creativi del brand, Laura Kim e Fernando Garcia.

Il vestito, dalla delicata nuance azzurro polvere, è senza maniche, ha un orlo a balze e dettagli di agrumi sul corpetto, che si accentuano maggiormente più vicino al collo.

La stampa di questo meraviglioso abito è stata ispirata dal quadro Primavera di Sandro Botticelli.

Impossibile negarlo: la scelta di Meghan Markle di presentarsi con questo abito così etereo ci ha un po' stupito (forse perché per la prima gravidanza aveva optato per look più classico e formale), ma ci è anche piaciuto subito!

Di sicuro ci ha fatto venire voglia d'estate.

Strano ma vero: l'abito è ancora è ancora disponibile.

Potete infatti copiare lo stile di Meghan acquistano questo stesso vestito, dal costo di circa 3 mila euro, sul sito di Saks Fifth Avenue.

Oppure potete scegliere una delle alternative che vi proponiamo qui sotto.

Vestito midi da giorno in seta, senza maniche OSCAR DE LA RENTA

Credits: saksfifthavenue.com

Vestito maxi con spalle scoperte e maniche a palloncino OSCAR DE LA RENTA

Credits: saksfifthavenue.com

Vestito midi da giorno con bottoni frontali e cintura in vita YAS

Credits: zalando.co.uk

Vestito mini arricciato con maniche corte MISSGUIDED

Credits: asos.com

Vestito maxi con maniche lunghe e spacco frontale ALEXANDRA MIRO

Credits: mytheresa.com